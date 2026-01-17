USD 1.7000
Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране?

Решение Трампа разозлило Нетаньяху

21:09 1965

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковала объявленный Белым домом состав комитета по управлению сектором Газа.

«Объявление состава исполнительного комитета по Газе, подчиняющегося Совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике. Премьер-министр поручил министру иностранных дел связаться по этому вопросу с государственным секретарем США», — сказано в официальном заявлении офиса израильского премьера для прессы.

16 января на сайте Белого дома был опубликован состав комитета по управлению Газой. В него вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр. Также в состав комитета вошли глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. Кроме того, в списке указан миллиардер Марк Роуэн.

Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
21:56 698
Годовщина Трампа под знаком разочарования
Годовщина Трампа под знаком разочарования наш комментарий
13:56 2419
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
21:09 1966
Трамп: Настало время искать новое руководство в Иране
Трамп: Настало время искать новое руководство в Иране обновлено 20:49; видео
20:49 9864
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии новость дополнена
21:24 2039
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
20:03 2082
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
19:47 5260
США отказали Ирану
США отказали Ирану
18:12 3605
Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране? видео; обновлено 19:06
19:06 9688
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 11983
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 3033

