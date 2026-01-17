ЦАХАЛ уничтожил боевиков ХАМАС и «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) заявили о нанесении серии ударов по объектам в секторе Газа в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня. Поводом для этого, по данным израильской стороны, стал обстрел бронеавтомобиля израильских военных в западной части Рафаха.

Согласно сообщению пресс-службы армии, в результате ударов были убиты несколько ключевых представителей ХАМАС и «Исламского джихада». В частности, сообщается о гибели начальника оперативного отдела бригады «Центральные лагеря» ХАМАС Мухаммада Хули, которого израильская сторона связывает с подготовкой атаки 7 октября 2023 года, а также с терактом на КПП Нахаль-Оз в 1995 году.

Кроме того, были ликвидированы командующий ракетным подразделением «Исламского джихада» в центральной части сектора Ашраф аль-Хатиб и глава снайперского подразделения батальона ХАМАС в районе Дейр аль-Балах Саид Абд ар-Рахман.

Отдельно отмечается, что еще двое боевиков движения ХАМАС были ликвидированы при попытке восстановить террористическую инфраструктуру в секторе Газа.