USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Что происходит в Иране?
Новость дня
Что происходит в Иране?

ЦАХАЛ уничтожил боевиков ХАМАС и «Исламского джихада»

22:01 233

Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) заявили о нанесении серии ударов по объектам в секторе Газа в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня. Поводом для этого, по данным израильской стороны, стал обстрел бронеавтомобиля израильских военных в западной части Рафаха.

Согласно сообщению пресс-службы армии, в результате ударов были убиты несколько ключевых представителей ХАМАС и «Исламского джихада». В частности, сообщается о гибели начальника оперативного отдела бригады «Центральные лагеря» ХАМАС Мухаммада Хули, которого израильская сторона связывает с подготовкой атаки 7 октября 2023 года, а также с терактом на КПП Нахаль-Оз в 1995 году.

Кроме того, были ликвидированы командующий ракетным подразделением «Исламского джихада» в центральной части сектора Ашраф аль-Хатиб и глава снайперского подразделения батальона ХАМАС в районе Дейр аль-Балах Саид Абд ар-Рахман.

Отдельно отмечается, что еще двое боевиков движения ХАМАС были ликвидированы при попытке восстановить террористическую инфраструктуру в секторе Газа.

Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
21:56 701
Годовщина Трампа под знаком разочарования
Годовщина Трампа под знаком разочарования наш комментарий
13:56 2419
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
21:09 1970
Трамп: Настало время искать новое руководство в Иране
Трамп: Настало время искать новое руководство в Иране обновлено 20:49; видео
20:49 9868
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии новость дополнена
21:24 2040
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
20:03 2084
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
19:47 5265
США отказали Ирану
США отказали Ирану
18:12 3606
Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране? видео; обновлено 19:06
19:06 9692
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 11984
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 3034

ЭТО ВАЖНО

Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
21:56 701
Годовщина Трампа под знаком разочарования
Годовщина Трампа под знаком разочарования наш комментарий
13:56 2419
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
21:09 1970
Трамп: Настало время искать новое руководство в Иране
Трамп: Настало время искать новое руководство в Иране обновлено 20:49; видео
20:49 9868
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии новость дополнена
21:24 2040
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
20:03 2084
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
19:47 5265
США отказали Ирану
США отказали Ирану
18:12 3606
Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране? видео; обновлено 19:06
19:06 9692
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 11984
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 3034
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться