Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо преподнесла Дональду Трампу свою Нобелевскую премию - разумеется, не денежную часть, а саму медаль. Жест редкий, но не беспрецедентный. С точки зрения формальной нормы поступок этот выглядит сомнительно. Согласно уставу Нобелевского фонда и завещанию самого Альфреда Нобеля, премия принадлежит исключительно лауреату и не может быть передана другому лицу. Однако в эпоху, когда разрушены куда более фундаментальные ограничения, стоит ли обращать внимание на подобные «юридические мелочи»?

История уже знала подобный жест, причем куда более зловещий по своим последствиям. В 1920 году Нобелевская премия по литературе была присуждена норвежскому писателю Кнуту Гамсуну. А спустя 23 года он передал свою медаль Йозефу Геббельсу - министру пропаганды нацистской Германии, одному из архитекторов тотального зла XX века. Гамсун, как и Мачадо, оказался человеком, который с гордостью приветствовал оккупацию собственной страны, воспринимая ее не как катастрофу, а как избавление. Среди Нобелевских лауреатов трудно найти фигуру, вызывающую столь противоречивые и взаимоисключающие оценки. Первая часть жизни Гамсуна прошла в нищете и скитаниях, вторая - в богатстве, славе и мировом признании, третья, то есть последние 15 лет жизни писателя, обернулась политическим и нравственным падением: восхвалением нацизма и фашизма, арестом после войны, психиатрической больницей, судом, забвением, бедностью и нескончаемым потоком критики и презрения. Уже в 1920-е годы симпатии Гамсуна к авторитаризму становятся очевидными для всех. Когда его издатель Харальд Григ пообещал устроить встречу с Бенито Муссолини, писатель ответил без тени сомнений: «Я очень хочу передать Муссолини свое глубокое восхищение и уважение - Бог послал нам в это смутное время по-настоящему мужественного человека». Идеал Гамсуна - деспот, человек холодной логики и циничной решимости. Буржуа же вызывал у него почти физиологическое отвращение. И когда в январе 1933 года к власти в Германии пришел Гитлер, Гамсун восторженно приветствовал появление грубой силы, которая, как ему казалось, способна поставить на место и буржуазный мир, и большевиков, и англосаксонский Запад.

Он с нетерпением ждал момента, когда Германия оккупирует Норвегию, так же как и Мария Корина Мачадо ожидала внешнего вмешательства в судьбу родной Венесуэлы. За неделю до вторжения, 30 марта 1940 года, Гамсун писал: «Восточный медведь и западный бульдог подстерегают нас - Норвегия между двух огней. Мы, простые норвежцы, надеемся, что Германия нас защитит. Жаль, что не сейчас, но этот день придет». Через неделю этот день действительно пришел. Вермахт разгромил британские и французские войска, король Норвегии Хокон VII бежал из страны, а Видкун Квислинг объявил о формировании нового правительства. Однако его власть оказалась иллюзорной: уже через несколько дней Гитлер назначил в Норвегию имперского комиссара Йозефа Тербовена. Квислинг, хотя и сохранил пост премьер-министра, так и остался декоративной марионеткой Германии. Гамсун призывал сопротивляющихся соотечественников сложить оружие, а королю Хокону предлагал либо отречься от престола, либо начать сотрудничество с немцами. В октябре 1941 года на страницах газеты Aftenposten писатель обратился к норвежцам с прямым предупреждением: «Любое сопротивление будет сломлено, даже если часть простых людей по своей глупости затянет решение проблемы». В 1943 году Гамсун отправляет свою Нобелевскую медаль Йозефу Геббельсу, сопроводив посылку словами: «У меня нет ничего более ценного, чем эта медаль, поэтому я дарю ее вам».

Именно этот жест стал для советского писателя Ильи Эренбурга поводом написать в статье «О Кнуте Гамсуне»: «Он продал не только Родину, но и Слово». В том же 1943 году состоялась первая и последняя встреча Гамсуна с Гитлером. Будучи поклонником писателя, Гитлер прислал за ним в Вену личный самолет, а берлинском аэропорту Темпельхоф Гамсуна ждал «Мерседес» фюрера. Встреча прошла 26 июня в резиденции Гитлера под Берхтесгаденом. Гамсун пытался жаловаться фюреру на Квислинга и Тербовена, доказывая, что Норвегия не должна рассматриваться как колония Германии. Но этот монолог вызвал у Гитлера откровенную ярость. «Я будто разговаривал со стеной», - вспоминал позже писатель. Раздраженный фюрер резко прервал встречу: «Больше не хочу видеть здесь подобных персонажей». Униженный Гамсун вернулся в Осло, но даже это не поколебало его веру ни в «Великую Германию», ни в самого Гитлера. В 1945 году, узнав о самоубийстве фюрера, Гамсун совершает, пожалуй, самый рискованный и демонстративный поступок в своей жизни - пишет некролог. Несмотря на отчаянные попытки семьи остановить писателя, в тексте, опубликованном в Aftenposten, Гамсун называет Гитлера «борцом за свободу народов», а себя - «близким соратником фюрера», заявляя, что склоняет голову перед его памятью.