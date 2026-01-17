USD 1.7000
Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране?

Азербайджанские школьники успешно выступили на XXII Международной Жаутыковской олимпиаде!

22:21 179

Азербайджанские школьники приняли участие в XXII Международной Жаутыковской олимпиаде, проходившей с 10 по 14 января в городе Астане. Наша национальная команда в этом конкурсе знаний завоевала в общей сложности 10 медалей - 5 серебряных и 5 бронзовых, сообщает Министерство науки и образования Азербайджана.

Таким образом, по физике серебряные медали были вручены ученику XI класса Технико-гуманитарного лицея города Баку Мухаммеду Джафарли, ученику XI класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Раигу Бабазаде и ученику XI класса Бакинского турецкого лицея Фонда «Даянат» Мураду Халилу, а бронзовая медаль — ученице XI класса Лицея технических и природных наук имени Низами Гянджави города Сумгаит Зейнаб Маммедли.

Ученик XI класса Гимназии с уклоном естественных наук Давуд Тарвердили и ученик Х класса лицея «Зякалар» № 287 города Баку Фархад Искандер были награждены бронзовыми медалями по математике.

По информатике серебряных медалей были удостоены ученик XI класса Бакинского турецкого анатолийского лицея Ахмед Гамбарли и ученик X класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Акпер Ахмедов, а бронзовых медалей - ученик XI класса полной средней школы №157 Гасан Велиев и ученик X класса лицея имени академика Зарифы Алиевой Фатех Ахмедзаде.

Поздравляем наших школьников и желаем им дальнейших успехов!

Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
21:56 704
Годовщина Трампа под знаком разочарования
Годовщина Трампа под знаком разочарования наш комментарий
13:56 2419
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
21:09 1974
Трамп: Настало время искать новое руководство в Иране
Трамп: Настало время искать новое руководство в Иране обновлено 20:49; видео
20:49 9875
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии новость дополнена
21:24 2042
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
20:03 2086
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
19:47 5268
США отказали Ирану
США отказали Ирану
18:12 3606
Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране? видео; обновлено 19:06
19:06 9695
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 11985
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 3035

