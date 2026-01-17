Азербайджанские школьники успешно выступили на XXII Международной Жаутыковской олимпиаде!

Азербайджанские школьники приняли участие в XXII Международной Жаутыковской олимпиаде, проходившей с 10 по 14 января в городе Астане. Наша национальная команда в этом конкурсе знаний завоевала в общей сложности 10 медалей - 5 серебряных и 5 бронзовых, сообщает Министерство науки и образования Азербайджана.

Таким образом, по физике серебряные медали были вручены ученику XI класса Технико-гуманитарного лицея города Баку Мухаммеду Джафарли, ученику XI класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Раигу Бабазаде и ученику XI класса Бакинского турецкого лицея Фонда «Даянат» Мураду Халилу, а бронзовая медаль — ученице XI класса Лицея технических и природных наук имени Низами Гянджави города Сумгаит Зейнаб Маммедли.

Ученик XI класса Гимназии с уклоном естественных наук Давуд Тарвердили и ученик Х класса лицея «Зякалар» № 287 города Баку Фархад Искандер были награждены бронзовыми медалями по математике.

По информатике серебряных медалей были удостоены ученик XI класса Бакинского турецкого анатолийского лицея Ахмед Гамбарли и ученик X класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Акпер Ахмедов, а бронзовых медалей - ученик XI класса полной средней школы №157 Гасан Велиев и ученик X класса лицея имени академика Зарифы Алиевой Фатех Ахмедзаде.

Поздравляем наших школьников и желаем им дальнейших успехов!