Трамп освободил спортсменов от визовых запретов

17 января 2026, 22:37 914

Администрация Дональда Трампа официально определила перечень спортивных соревнований, на которые не будет распространяться жесткий визовый запрет, действующий для граждан почти 40 стран. Кроме стратегически важного Чемпионата мира по футболу 2026 года, право на беспрепятственный въезд получили атлеты и персонал ведущих профессиональных лиг. Об этом сообщает AP.

В специальной депеше Государственного департамента, разосланной в консульства, отмечается, что участники предстоящего футбольного мундиаля 2026 года и Олимпийских игр-2028 освобождаются от ограничений. Это решение призвано гарантировать полноценное участие национальных сборных, несмотря на происхождение их игроков.

Исключения касаются:

профессиональных атлетов;

тренерского штаба;

вспомогательного персонала (врачей и технических специалистов).

Профессиональные лиги под защитой

Администрация также включила в список "крупных спортивных событий" турниры ведущих американских лиг: NBA, NHL, MLB, NFL, а также теннисные серии ATP и WTA. Это позволит иностранным легионерам продолжать выступления в США, несмотря на общее ужесточение иммиграционных стандартов.

Несмотря на лояльность к спортсменам, правила в отношении болельщиков остаются непоколебимыми. Иностранным зрителям, журналистам и корпоративным спонсорам из стран "санкционного списка" въезд в США будет запрещен.

"Лишь небольшая группа путешественников, непосредственно задействованных в Чемпионате мира по футболу или Олимпиаде, будет иметь право на это исключение" - подчеркнули в Госдепе, отмечая, что приоритетом остается национальная безопасность.

