Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран»
Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран»

Китайский спецназ провел учения по сценарию захвата руководства Тайваня

17 января 2026, 22:59 397

Китайское государственное телевидение показало учения спецподразделений, в ходе которых отрабатывался ночной рейд по захвату условных целей.

На кадрах демонстрируются разведка с дрона, быстрый штурм здания и оперативное обезвреживание охраны с использованием специальных средств, включая арбалеты.

По оценке Nikkei Asia, эти учения призваны продемонстрировать готовность китайских сил к подобным операциям и оказывают психологическое давление на администрацию Тайваня. Общая длительность операции на видео составила менее двух минут.

