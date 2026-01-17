Китайский спецназ провел учения по сценарию захвата руководства Тайваня

Китайское государственное телевидение показало учения спецподразделений, в ходе которых отрабатывался ночной рейд по захвату условных целей.

На кадрах демонстрируются разведка с дрона, быстрый штурм здания и оперативное обезвреживание охраны с использованием специальных средств, включая арбалеты.

По оценке Nikkei Asia, эти учения призваны продемонстрировать готовность китайских сил к подобным операциям и оказывают психологическое давление на администрацию Тайваня. Общая длительность операции на видео составила менее двух минут.