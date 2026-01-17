В воздушном пространстве Польши обнаружили «десятки объектов» из Беларуси

В Польше обнаружили десятки объектов в воздушном пространстве страны. По данным Бюро национальной безопасности, все они прибыли из Беларуси. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро национальной безопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Беларуси», — говорится в сообщении.

Как отмечает бюро, аналогичный инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря. Тогда в воздушное пространство Польши проникли 59 объектов, которые, по утверждению польских властей, также прибыли из Беларуси.