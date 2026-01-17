USD 1.7000
Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран»
Новость дня
Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран»

В воздушном пространстве Польши обнаружили «десятки объектов» из Беларуси

17 января 2026, 23:20 554

В Польше обнаружили десятки объектов в воздушном пространстве страны. По данным Бюро национальной безопасности, все они прибыли из Беларуси. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро национальной безопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Беларуси», — говорится в сообщении.

Как отмечает бюро, аналогичный инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря. Тогда в воздушное пространство Польши проникли 59 объектов, которые, по утверждению польских властей, также прибыли из Беларуси.

Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран»
Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран» обновлено 23:57; видео
17 января 2026, 23:57 11580
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами обновлено 00:07; видео
00:07 11503
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию новый поворот
00:10 216
Американцы готовят ударный кулак у границ Ирана
Американцы готовят ударный кулак у границ Ирана обновлено 22:43
17 января 2026, 22:43 7537
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 1416
Операция армии Сирии: Дамаск взял под контроль объекты вдоль Евфрата
Операция армии Сирии: Дамаск взял под контроль объекты вдоль Евфрата обновлено 00:07; видео
00:07 10605
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 1747
Годовщина Трампа под знаком разочарования
Годовщина Трампа под знаком разочарования наш комментарий
17 января 2026, 13:56 2575
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
17 января 2026, 21:09 3407
В Европе отвергли угрозы Трампа по Гренландии
В Европе отвергли угрозы Трампа по Гренландии обновлено 23:39
17 января 2026, 23:39 2876
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
17 января 2026, 20:03 2732

