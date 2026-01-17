Трамп предъявил ультиматум ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости полного разоружения ХАМАС накануне начала второго этапа соглашения о прекращении огня с Израилем. По его словам, палестинская группировка должна быть лишена тяжелого вооружения, а ее туннельная инфраструктура — ликвидирована при международной поддержке, cообщает The Guardian.

Трамп отметил, что реализация этих мер возможна при участии Египта, Турции и Катара. Он подчеркнул, что ХАМАС не должен сохранять военный потенциал после завершения активной фазы конфликта.

Согласно предлагаемому плану, ХАМАС должен полностью отказаться от тяжелого вооружения. В отношении стрелкового оружия рассматривается механизм так называемого «обратного выкупа», при котором владельцы смогут добровольно сдать винтовки, пистолеты и пулеметы в обмен на денежную компенсацию.

На втором этапе соглашения акцент смещается с прекращения боевых действий на формирование переходного управления, демилитаризацию сектора и восстановление инфраструктуры.