США вывели войска из Ирака

Иракские вооруженные силы берут под контроль авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, которая ранее использовалась силами международной коалиции под руководством США. Об этом сообщило Министерство обороны Ирака, пишет агентство INA.

«Начальник штаба армии Абдель Амир Рашид Яралла сегодня руководил распределением задач и обязанностей между различными родами войск и формированиями на авиабазе Айн-эль-Асад после вывода американских войск и принятия иракской армией полного контроля над базой», – говорится в заявлении.

Минобороны также подчеркнуло, что начальник штаба лично контролирует передачу обязанностей по обеспечению безопасности, непосредственно руководя развертыванием различных подразделений и формирований на территории базы.