США ударили по Сирии

Вооруженные силы США нанесли удар по территории Сирии, в результате которого был ликвидирован боевик, связанный с нападением террористической группировки «Исламское государство» на американских военнослужащих и переводчика. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

В заявлении отмечается, что удар был нанесен 16 января на северо-западе Сирии. По данным американской стороны, в результате операции был убит главарь, связанный с террористической организацией «Аль-Каида» и имевший прямые контакты с боевиком ИГ, ответственным за засаду и убийство двух американских военнослужащих и переводчика.

13 декабря 2025 года Пентагон сообщил о гибели двух бойцов Национальной гвардии США и американского переводчика в районе города Пальмира в центральной части сирийской провинции Хомс. По утверждению американской стороны, они оказывали поддержку операциям против ИГ в регионе.

После этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении принять ответные силовые меры против террористической группировки. 19 декабря 2025 года США объявили о начале операции Hawkeye Strike.