Эстония в 2026 году потратит рекордные в своей истории суммы на оборону

01:21 243

В текущем году оборонный бюджет Эстонии достигнет 5,4% от валового внутреннего продукта, что станет историческим показателем для республики.

Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал.

«В 2026 году оборонные расходы Эстонии, включая иностранные средства, исторически высоки: около €2,4 млрд, или 5,43% ВВП», — подчеркнул глава эстонского правительства.

Он также отметил успешное выполнение всех запланированных министерством обороны закупок в прошлом году, в результате которых были приобретены вооружение и боеприпасы на общую сумму €545 млн.

«Все намеченные приобретения были осуществлены и готовы к использованию. Особенно значительной стала закупка боеприпасов на сумму €350 млн. Фактически мы инвестировали один процент нашего ВВП в критически важные боеприпасы», — заявил Михал.

Премьер-министр добавил, что Эстония получила новые самоходные артиллерийские установки K9 и мобильные реактивные системы залпового огня HIMARS.

