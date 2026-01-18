USD 1.7000
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Маск требует $134 миллиарда

01:41

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд иск к OpenAI и Microsoft, в котором потребовал от компаний выплатить ему компенсацию в размере от $79 млрд до $134 млрд, сообщает Reuters.

Маск утверждает, что компания OpenAI, изначально позиционировавшаяся как некоммерческая, отказалась от этих принципов, в том числе заключив партнерство с Microsoft.

По мнению истца, доходы OpenAI были получены благодаря его решающему вкладу в создание и развитие этой компании. Этот вклад оценивается как в денежном выражении, так и в нематериальном - привлечение ключевых сотрудников, передача знаний, предоставление своих связей.

Для оценки суммы незаконных доходов Маск привлек мнение эксперта - финансового экономиста Пола Ваззана. Он, используя финансовые модели и основываясь на собственном опыте венчурного инвестирования, рассчитал, что вклад Маска составляет от 50 до 75% от текущей стоимости некоммерческого фонда OpenAI в размере $500 млрд. Согласно заявлению Маска, в период с 2015 года, когда он был одним из основателей OpenAI, компания получила от него взносы на сумму от $65,5 млрд до $109,4 млрд. Microsoft же инвестировала в OpenAI от $13,3 млрд до $25,1 млрд.

Маск являлся сопредседателем OpenAI наряду с ее нынешним гендиректором Сэмом Альтманом. Компания была основана в 2015 году. В 2018 году Маск покинул совет директоров OpenAI. Спустя пять лет он основал собственную компанию xAI по разработке искусственного интеллекта, а в 2024 году инициировал судебный процесс против Альтмана. Предметом спора стали коммерческие планы Альтмана по управлению компанией, выразившиеся в том числе в сотрудничестве с Microsoft.

Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
01:51
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
01:33
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
00:52
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
00:31
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
00:49
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами
00:07
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
00:10
Трамп не пощадит Хаменеи
Трамп не пощадит Хаменеи
01:05
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
17 января 2026, 22:13
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому
01:35
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
17 января 2026, 21:56

