Столкновения в США

Киев (Украина). Юлия Тимошенко присутствует на слушаниях в антикоррупционном суде. Оппозиционерке предъявлены обвинения в организации схемы подкупа депутатов, которые она отрицает

Миннеаполис (США). Сотрудники федеральной иммиграционной службы противостоят протестующим у здания федерального суда

Экс-ан-Прованс (Франция). Фермеры собрались рядом с пирамидой из овощей и соломы во время протеста против торгового соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки

Вашингтон (США). Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо садится в автомобиль, покидая Белый дом

Эйн-аль-Ауджа (Западный берег). Махмуд Рашиде прощается со своим домом. Члены палестинской бедуинской общины уходят после насилия израильских поселенцев

Утрехт (Нидерланды). Поврежденные здания в районе Висшерштег спустя день после масштабного пожара и взрыва в историческом центре Утрехта