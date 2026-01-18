Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че

Миннеаполис (США). Портрет Рене Гуд выставлен рядом с портретами убитых полицией ранее в Миннеаполисе
Гавана (Куба). На антиимпериалистической акции протеста у посольства США протестующие вышли с портретами Че Гевары и Фиделя Кастро
Газа (Палестина). Палестинские дети пытаются согреться у костра после сильного дождя
Рим (Италия). Женщина с имитацией огнестрельного ранения на лбу принимает участие в митинге в поддержку протестов в Иране
Брюссель (Бельгия). Акция протеста бельгийских фермеров против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки
Сан-Бартоломе-де-Пинарес (Испания). Мужчина едет верхом на лошади через костер в рамках ритуала в честь святого Антония Аббата, покровителя домашних животных