Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че

Миннеаполис (США). Портрет Рене Гуд выставлен рядом с портретами убитых полицией ранее в Миннеаполисе

Гавана (Куба). На антиимпериалистической акции протеста у посольства США протестующие вышли с портретами Че Гевары и Фиделя Кастро

Газа (Палестина). Палестинские дети пытаются согреться у костра после сильного дождя

Рим (Италия). Женщина с имитацией огнестрельного ранения на лбу принимает участие в митинге в поддержку протестов в Иране

Брюссель (Бельгия). Акция протеста бельгийских фермеров против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки