Германия может бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за Трампа

Депутат Бундестага, представитель правящей в Германии коалиции Юрген Хардт выступил с инициативой бойкота предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года в качестве крайней меры, если напряжённость вокруг угроз Трампа аннексировать Гренландию будет нарастать.



Хардт заявил, что эта идея призвана оказать давление на Трампа, отметив, насколько важен для него этот турнир.



Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года будет проводиться в США, Канаде и Мексике.