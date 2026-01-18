USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Германия может бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за Трампа

02:41 370

Депутат Бундестага, представитель правящей в Германии коалиции Юрген Хардт выступил с инициативой бойкота предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года в качестве крайней меры, если напряжённость вокруг угроз Трампа аннексировать Гренландию будет нарастать.

Хардт заявил, что эта идея призвана оказать давление на Трампа, отметив, насколько важен для него этот турнир.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года будет проводиться в США, Канаде и Мексике.

Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че
Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че объектив haqqin.az
02:15 676
Столкновения в США
Столкновения в США объектив haqqin.az
02:09 842
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?» еще один вопрос
01:51 784
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию новый взгляд
01:33 865
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана? заметки на полях
00:52 1280
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро наш комментарий
00:31 1490
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами обновлено 00:49; видео
00:49 13885
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами обновлено 00:07; видео
00:07 13043
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию новый поворот
00:10 1290
Трамп не пощадит Хаменеи
Трамп не пощадит Хаменеи обновлено 01:05
01:05 10517
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 2049

ЭТО ВАЖНО

Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че
Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че объектив haqqin.az
02:15 676
Столкновения в США
Столкновения в США объектив haqqin.az
02:09 842
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?» еще один вопрос
01:51 784
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию новый взгляд
01:33 865
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана? заметки на полях
00:52 1280
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро наш комментарий
00:31 1490
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами обновлено 00:49; видео
00:49 13885
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами обновлено 00:07; видео
00:07 13043
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию новый поворот
00:10 1290
Трамп не пощадит Хаменеи
Трамп не пощадит Хаменеи обновлено 01:05
01:05 10517
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 2049
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться