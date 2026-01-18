Трамп создает «свою ООН»: $1 млрд за место в «Совете мира»

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула требование странам, желающим получить постоянное членство в его новом «Совете мира»: взнос в размере не менее 1 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект устава организации и дипломатические источники.

Как следует из документа, Трамп будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения Совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. Каждое государство-член назначается на срок не более трех лет, но это правило не распространяется на страны, которые вносят от $1 млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года, говорится в проекте.

Критики инициативы обеспокоены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.

Проект устава предоставляет Трампу полномочия, нетипичные для демократических международных институтов. В частности, он единолично будет решать, кого приглашать в организацию, утверждать повестку дня и даже будет иметь право назначать своего преемника на посту председателя. Трамп также оставляет за собой право исключать членов из организации, и для преодоления этого решения понадобится вето двух третей государств-участниц.

Кроме того, формулировки устава свидетельствуют о том, что Трамп планирует лично контролировать все деньги организации, а также единолично утверждать официальную печать и «будет созывать заседания тогда, когда посчитает нужным».

Дипломаты нескольких европейских стран, которые ознакомились с предложением, назвали такое условие абсолютно неприемлемым. Собеседники Bloomberg на условиях анонимности сообщили, что ряд государств «решительно выступает против» нынешней редакции устава и уже координирует усилия для коллективного отпора этим предложениям.

В проекте устава указано, что «Совет мира» представляет собой международную организацию, стремящуюся «содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта». Официальный запуск структуры запланирован после ратификации соглашения тремя странами.

Financial Times со ссылкой на устав организации пишет, что «Совет мира» получит мандат, который позволит ему конкурировать с ООН и выступать посредником в других глобальных конфликтах.

Глава Белого дома объявил о создании «Совета мира» 16 января. Это ключевой элемент комплексного плана Трампа по окончанию конфликта в секторе Газа. Орган должен возглавить лично американский лидер. Текст устава, в котором не упоминается Газа, но подчеркивается необходимость «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира», предполагает, что его сфера деятельности будет гораздо шире и что орган может быть «использован как соперник ООН», говорится в материале.

Так, США могут расширить мандат «Совета мира» по сектору Газа, включив в сферу его деятельности другие горячие точки, такие как Украина и Венесуэла.

По словам представителя Белого дома, высший уровень совета будет состоять «исключительно» из глав государств под руководством Трампа.

16 января на сайте Белого дома был опубликован состав комитета по управлению Газой. В него вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр. Также в состав комитета вошли глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. Кроме того, в списке указан миллиардер Марк Роуэн.

Это вызвало резкую критику со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что детали плана, который касается безопасности его страны, никто с Израилем не согласовывал.

«Объявление состава исполнительного комитета по Газе, подчиняющегося «Совету мира», не было согласовано с Израилем и противоречит его политике. Премьер-министр поручил министру иностранных дел связаться по этому вопросу с государственным секретарем США», — сказано в официальном заявлении офиса израильского премьера для прессы.