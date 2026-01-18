Шемаху и Агсу затрясло

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) не поступала информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шемахе и Агсу, сообщили пресс-службе МЧС.
В 12 км к югу от станции Пиркули, на границе Шемахинского и Агсуинского районов, было зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
По информации, очаг землетрясения располагался на глубине 6 км. В эпицентре землетрясение ощущалось силой в 4 балла, в близлежащих населенных пунктах — до 3–4 баллов.
В Шемахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:56 по местному времени в 12 км к югу от станции Пиркули, очаг залегал на глубине 4 км.
В эпицентре землетрясение ощущалось силой в 4 балла, в прилегающих населенных пунктах - до 3-4 баллов.