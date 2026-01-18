Шемаху и Агсу затрясло

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) не поступала информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шемахе и Агсу, сообщили пресс-службе МЧС.

* * * 09:59

В 12 км к югу от станции Пиркули, на границе Шемахинского и Агсуинского районов, было зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

По информации, очаг землетрясения располагался на глубине 6 км. В эпицентре землетрясение ощущалось силой в 4 балла, в близлежащих населенных пунктах — до 3–4 баллов.