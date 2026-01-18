Тайные переговоры США с союзником Мадуро

Американская сторона связалась с Кабельо за несколько месяцев до этой операции и продолжает поддерживать с ним контакты. Первые контакты с ним были установлены в начале второго президентского срока Дональда Трампа. По словам одного из источников, министр поддерживал контакт с Белым домом как напрямую, так и через посредников.

Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции. По информации издания, Кабельо не был задержан в ходе операции, несмотря на то что его имя фигурирует в обвинительном акте по делу о наркоторговле. При этом, если Кабельо решит использовать контролируемые им силы, это может «вызвать хаос», которого президент США Дональд Трамп хочет избежать, и угрожать власти временного президента Делси Родригес, говорится в материале.

Как пишет агентство, временный президент Венесуэлы Делси Родригес работает над усилением собственной власти для защиты от возможных внутренних угроз. США рассматривают ее в качестве ключевой фигуры в развитии Венесуэлы. Диосдадо Кабельо за счет своего влияния способен как обеспечить реализацию этих планов, так и сорвать их.

3 января по распоряжению президента США американские военные захватили в Венесуэле Мадуро и его супругу и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил Мадуро обвинения в «наркотерроризме». По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек. Трамп говорил, что теперь США сотрудничают с Делси Родригес и остатками режима Мадуро, чтобы предотвратить превращение Венесуэлы в Ирак.

Сначала Родригес осудила действия США, назвав их «варварскими». Позднее она заняла «более примирительную» позицию, писал CNN, предложив программу сотрудничества с США. 15 января в Каракасе она встретилась с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Они обсудили сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и необходимость избавить Венесуэлу от репутации «убежища для противников Америки, особенно для наркоторговцев».