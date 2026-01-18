USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Иран отрицает и предупреждает

10:19 1393

Министерство иностранных дел Ирана накануне отвергло заявления, опубликованные в персоязычном аккаунте Госдепартамента США о том, что Тегеран «готовит варианты ударов» по американским интересам в регионе.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи охарактеризовал эти заявления как «часть усилий Вашингтона по нагнетанию напряженности».

По словам Багаи, подобные комментарии соответствуют проводимой Соединенными Штатами политике «создания нестабильности» в регионе.

Багаи подчеркнул решимость вооруженных сил Ирана сохранять и укреплять военные и оборонительные возможности страны для защиты ее суверенитета. Он добавил, что «само собой разумеется», что Иран «жестко и решительно» ответит на любой акт агрессии.

Повторив позицию Тегерана, Багаи отметил, что оборонная доктрина Ирана носит исключительно защитный характер и направлена на обеспечение безопасности страны, при этом он предупредил, что любые враждебные действия встретят «мощный ответ».

Ранее персоязычный аккаунт Госдепартамента США в соцсети X сообщил, что получил сведения о том, будто исламская республика готовит варианты нанесения ударов по американским базам, добавив, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации и остается готовым к действиям.

В публикации были приведены слова Дональда Трампа, что «все варианты остаются на столе», а также предупреждение о том, что любая атака на американские объекты будет встречена «очень, очень мощной силой». Сообщение завершалось фразой: «Не играйте с президентом Трампом».

Тем временем газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц сообщает, что у президента США появится еще одна возможность санкционировать удары по Ирану в ближайшие две–три недели, когда американские силы, направляющиеся в регион, займут свои позиции, что поможет снизить обеспокоенность Израиля по поводу собственной безопасности.

Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 1768
Главаря сирийских курдов пригласили в Дамаск и ждут ответа
Главаря сирийских курдов пригласили в Дамаск и ждут ответа
11:05 367
Иран отрицает и предупреждает
Иран отрицает и предупреждает
10:19 1394
Тайные переговоры США с союзником Мадуро
Тайные переговоры США с союзником Мадуро по данным Reuters
09:43 1203
Трамп создает «свою ООН»: $1 млрд за место в «Совете мира»
Трамп создает «свою ООН»: $1 млрд за место в «Совете мира»
09:19 2234
Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че
Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че объектив haqqin.az
02:15 3676
Столкновения в США
Столкновения в США объектив haqqin.az
02:09 3849
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?» еще один вопрос
01:51 3822
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию новый взгляд
01:33 3415
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана? заметки на полях
00:52 4157
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро наш комментарий
00:31 3385

