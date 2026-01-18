Иран отрицает и предупреждает

Министерство иностранных дел Ирана накануне отвергло заявления, опубликованные в персоязычном аккаунте Госдепартамента США о том, что Тегеран «готовит варианты ударов» по американским интересам в регионе.

По словам Багаи, подобные комментарии соответствуют проводимой Соединенными Штатами политике «создания нестабильности» в регионе.

Багаи подчеркнул решимость вооруженных сил Ирана сохранять и укреплять военные и оборонительные возможности страны для защиты ее суверенитета. Он добавил, что «само собой разумеется», что Иран «жестко и решительно» ответит на любой акт агрессии.

Повторив позицию Тегерана, Багаи отметил, что оборонная доктрина Ирана носит исключительно защитный характер и направлена на обеспечение безопасности страны, при этом он предупредил, что любые враждебные действия встретят «мощный ответ».

Ранее персоязычный аккаунт Госдепартамента США в соцсети X сообщил, что получил сведения о том, будто исламская республика готовит варианты нанесения ударов по американским базам, добавив, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации и остается готовым к действиям.

В публикации были приведены слова Дональда Трампа, что «все варианты остаются на столе», а также предупреждение о том, что любая атака на американские объекты будет встречена «очень, очень мощной силой». Сообщение завершалось фразой: «Не играйте с президентом Трампом».

Тем временем газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц сообщает, что у президента США появится еще одна возможность санкционировать удары по Ирану в ближайшие две–три недели, когда американские силы, направляющиеся в регион, займут свои позиции, что поможет снизить обеспокоенность Израиля по поводу собственной безопасности.