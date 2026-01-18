USD 1.7000
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

В Америке резко ответили на недовольство Нетаньяху

10:35 790

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продолжать реализацию мирного плана по сектору Газа, несмотря на возражения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

Ранее офис премьера Израиля заявил, что объявление состава национального координационного комитета по управлению Газой не было согласовано с Израилем и противоречит его политике.

Высокопоставленный американский чиновник в интервью изданию заявил, что «это наш проект, а не его (Нетаньяху). За последние месяцы нам удалось добиться в Газе того, что многие считали невозможным, и мы намерены продолжать движение вперед».

По словам чиновника, с Нетаньяху не консультировались при формировании комитета, поскольку у него «нет права голоса» в этом вопросе. «Если он хочет, чтобы мы занимались Газой, это будет происходить по нашим правилам», — добавил чиновник.

Ранее Трамп объявил о создании «Совета мира» по Газе. По сообщению Белого дома, в совет вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, зять президента и инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Гэбриел.

ЭТО ВАЖНО

