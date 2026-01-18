USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Евросоюз нащупал слабые места США

10:45 682

Для ответа на возможный захват Гренландии Соединенными Штатами Евросоюз может прибегнуть к экономическим наказаниям, пишет The Economist.

В их числе введение санкций и пошлин, аннулирование торгового соглашения, которое было подписано в 2025 году, и удар по техногигантам США.

Издание отмечает, что среди рычагов давления также военные базы в Европе. Так, без Рамштайна в Германии и других объектов «проецирование силы» в Африку и на Ближний Восток станет невозможным. В качестве примера The Economist приводит захват танкера Венесуэлы 7 января, который зависел от британских баз.

Кроме того, от сотрудничества с европейскими странами зависит масштаб присутствия США в Арктике. Контроль угроз в Арктике требует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, говорится в материале.

При этом, уточняет The Economist, более агрессивный экономический подход стран Европы возможен при экстренном увеличении расходов на оборону. Новая торговая война создала бы огромное давление на национальные бюджеты европейских государств, считает издание.

The Economist подчеркивает, что захват Гренландии подорвет доверие к статье 5 НАТО о коллективной обороне. За всю историю она применялась один раз — после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Ранее в январе Трамп заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США. После этого европейские страны стали направлять своих военных на остров для участия в операции «Арктическая стойкость», туда прибыли военнослужащие из Дании, Германии, Франции и других стран ЕС. Позднее Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в США.

Лидеры ЕС осудили угрозы Трампа. Главы Еврокомиссии и Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта предупредили в том числе о подрыве трансатлантических отношений и «опасной нисходящей спирали».

Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 1771
Главаря сирийских курдов пригласили в Дамаск и ждут ответа
Главаря сирийских курдов пригласили в Дамаск и ждут ответа
11:05 370
Иран отрицает и предупреждает
Иран отрицает и предупреждает
10:19 1396
Тайные переговоры США с союзником Мадуро
Тайные переговоры США с союзником Мадуро по данным Reuters
09:43 1204
Трамп создает «свою ООН»: $1 млрд за место в «Совете мира»
Трамп создает «свою ООН»: $1 млрд за место в «Совете мира»
09:19 2236
Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че
Протестующие вышли с портретами Фиделя и Че объектив haqqin.az
02:15 3677
Столкновения в США
Столкновения в США объектив haqqin.az
02:09 3851
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?» еще один вопрос
01:51 3823
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию новый взгляд
01:33 3417
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана? заметки на полях
00:52 4160
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро наш комментарий
00:31 3386

ЭТО ВАЖНО

