Евросоюз нащупал слабые места США

В их числе введение санкций и пошлин, аннулирование торгового соглашения, которое было подписано в 2025 году, и удар по техногигантам США.

Для ответа на возможный захват Гренландии Соединенными Штатами Евросоюз может прибегнуть к экономическим наказаниям, пишет The Economist.

Издание отмечает, что среди рычагов давления также военные базы в Европе. Так, без Рамштайна в Германии и других объектов «проецирование силы» в Африку и на Ближний Восток станет невозможным. В качестве примера The Economist приводит захват танкера Венесуэлы 7 января, который зависел от британских баз.

Кроме того, от сотрудничества с европейскими странами зависит масштаб присутствия США в Арктике. Контроль угроз в Арктике требует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, говорится в материале.

При этом, уточняет The Economist, более агрессивный экономический подход стран Европы возможен при экстренном увеличении расходов на оборону. Новая торговая война создала бы огромное давление на национальные бюджеты европейских государств, считает издание.

The Economist подчеркивает, что захват Гренландии подорвет доверие к статье 5 НАТО о коллективной обороне. За всю историю она применялась один раз — после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Ранее в январе Трамп заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США. После этого европейские страны стали направлять своих военных на остров для участия в операции «Арктическая стойкость», туда прибыли военнослужащие из Дании, Германии, Франции и других стран ЕС. Позднее Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в США.

Лидеры ЕС осудили угрозы Трампа. Главы Еврокомиссии и Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта предупредили в том числе о подрыве трансатлантических отношений и «опасной нисходящей спирали».