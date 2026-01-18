Главаря сирийских курдов пригласили в Дамаск и ждут ответа

USD 1.7000
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа пригласил командующего «Сирийскими демократическими силами» (SDF) Мазлума Абди принять участие во встрече со спецпосланником США Томом Барраком, которая состоится сегодня в Дамаске.

Дипломатический источник Al Araby TV утверждает, что сирийское правительство предложило Мазлуму Абди занять пост губернатора провинции Хасеке. Это предложение включено в документ из 12 пунктов, переданный SDF.

Сирийское правительство ожидает ответа на план, включающий передачу границ и пограничных пунктов нефтяных и газовых ресурсов, принятие ограниченных правительственных постов, а также другие условия.

Кроме того, план предусматривает индивидуальную интеграцию членов SDF в сирийскую армию и передачу районов с арабским большинством населения к востоку от Евфрата.

По сообщению Reuters, курды уже потеряли в пользу сирийской армии обширные территории и стратегические объекты, включая важные газовые и нефтяные месторождения. Так армия Сирии установила контроль над нефтяным месторождением «Аль-Омар» и газовым месторождением «Конико» на востоке страны.

«Аль-Омар» — крупное нефтяное месторождение, расположенное в провинции Дейр-эз-Зор. Контроль над ним обеспечивает значительные нефтяные доходы и усиливает политическое и экономическое влияние в регионе. Газовое месторождение «Конико» считается одним из ключевых объектов газовой инфраструктуры Сирии и играет важную роль в обеспечении электроэнергией и топливом восточных районов страны.

Ранее сообщалось, что сирийская армия установила полный контроль над районом Табка провинции Ракка, вытеснив оттуда формирования SDF. В пресс-службе Министерства обороны Сирии подтвердили, что 483 боевика вышли на связь с сирийскими властями, выразив желание покинуть ряды SDF. По информации Anadolu, в ряде районов к западу от Евфрата между сирийскими правительственными войсками и SDF продолжаются боевые столкновения.

