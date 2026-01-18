Беспилотники атаковали Северную Осетию: обломки упали на жилой дом

По его словам, двое детей и один взрослый пострадали в результате падения обломков.

В ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали Беслан (Северная Осетия). Обломки дрона упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил глава российского региона Сергей Меняйло.

Из дома эвакуировали 70 человек. Один из жильцов обратился за медицинской помощью. У пятиэтажки повреждены крыша и окна.

В аэропорту Владикавказа, а также Грозного (Чеченская Республика) и Магаса (Ингушетия) в районе половины шестого утра по московскому времени были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Минобороны России отчиталось, что в течение ночи над Северной Осетией было сбито шесть беспилотников. Всего, как заявили в ведомстве, над регионами России за ночь было перехвачено и уничтожено 63 украинских дрона.