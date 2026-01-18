USD 1.7000
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Беспилотники атаковали Северную Осетию: обломки упали на жилой дом

11:31 931

В ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали Беслан (Северная Осетия). Обломки дрона упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил глава российского региона Сергей Меняйло.

По его словам, двое детей и один взрослый пострадали в результате падения обломков.

Из дома эвакуировали 70 человек. Один из жильцов обратился за медицинской помощью. У пятиэтажки повреждены крыша и окна.

В аэропорту Владикавказа, а также Грозного (Чеченская Республика) и Магаса (Ингушетия) в районе половины шестого утра по московскому времени были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Минобороны России отчиталось, что в течение ночи над Северной Осетией было сбито шесть беспилотников. Всего, как заявили в ведомстве, над регионами России за ночь было перехвачено и уничтожено 63 украинских дрона.

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1650
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 512
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1595
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1538
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2654
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1422
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4343
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3191
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1344
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3916

