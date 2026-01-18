Беспилотники атаковали Северную Осетию: обломки упали на жилой дом

В ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали Беслан (Северная Осетия). Обломки дрона упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил глава российского региона Сергей Меняйло.
По его словам, двое детей и один взрослый пострадали в результате падения обломков.
Из дома эвакуировали 70 человек. Один из жильцов обратился за медицинской помощью. У пятиэтажки повреждены крыша и окна.
В аэропорту Владикавказа, а также Грозного (Чеченская Республика) и Магаса (Ингушетия) в районе половины шестого утра по московскому времени были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.
Минобороны России отчиталось, что в течение ночи над Северной Осетией было сбито шесть беспилотников. Всего, как заявили в ведомстве, над регионами России за ночь было перехвачено и уничтожено 63 украинских дрона.