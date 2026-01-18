«Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса. И это не мое личное мнение, а позиция многих парламентариев и многих людей здесь. Нам нужно прекращение огня любой ценой. Иначе смерти людей могут идти еще месяцы и годы», - передал слова источника журналист.

Депутаты Верховной Рады готовы пойти на территориальный компромисс и отказаться от Донбасса, утверждает журналист телеканала Die Welt Штеффен Шварцкопф, ссылаясь на «чрезвычайно влиятельного» украинского депутата.

По его словам, депутат отказался говорить об этом публично, поскольку в таком случае его политическая карьера «мгновенно бы закончилась». При этом Шварцкопф заявил, что в Украине есть и другое мнение - необходимо воевать дальше и освобождать территории.

Ранее FT со ссылкой на членов Еврокомиссии писала, что Киев якобы согласится на мирное соглашение с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если Украина станет полноценным членом Европейского союза.

В конце прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский допустил проведение референдума по мирному плану в Украине. Условием для этого он назвал прекращение огня со стороны России как минимум на два месяца.

Опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 54% украинцев категорически исключают предложение передать весь Донбасс под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы, готовы согласиться 39% — с требованием «существенных гарантий безопасности».

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не отступится от своего условия заключения соглашения мира в Украине, по которому ей передадут контроль над всем Донбассом.