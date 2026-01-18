Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске

Министерство обороны США готовится отправить в штат Миннесота около 1500 военнослужащих, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

По информации газеты, под приказ попали военнослужащие двух пехотных батальонов 11-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, базирующейся на Аляске. Подразделение специализируется на действиях в условиях низких температур. Военным предписали быть в состоянии оперативной готовности, однако окончательное решение о направлении контингента в Миннесоту пока не принято.

В Пентагоне этот шаг назвали «разумным планированием» на случай, если протетсты в штате не прекратятся.

Протесты в Миннесоте начались после убийства агентом ICE (Иммиграционная таможенная служба) 37-летней жительницы Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. Он застрелил женщину, когда та находилась в автомобиле. Президент США Дональд Трамп пригрозил применить Закон о восстании в Миннесоте, если местные власти «не способны или не желают» поддерживать общественный порядок. Закон позволяет ввести в штаты армейские подразделения для подавления протестов.

По информации источников Bloomberg, ФБР разослало агентам сообщения с просьбой о помощи в поиске добровольцев для перевода в Миннеаполис для «выполнения временных задач».