Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет

По данным украинских военных, до утра 18 января россияне атаковали Украину 201 ударным дроном типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов. По предварительным данным, по состоянию на 08:00 (10:00 по Баку) ПВО сбито/подавлено 167 беспилотников. Зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.

В ночь на 18 января российские дроны атаковали Хмельницкую область, в результате на одном из предприятий возник пожар. Также российские войска ударили дронами по Херсонской области. Погибли два человека. В Харькове дрон попал в частный дом, один человек погиб. Кроме того, россияне ночью атаковали Запорожье группами ударных дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил сложную ситуацию в энергосистеме страны: «Непростой остается ситуация в энергосистеме, но делаем все, чтобы как можно быстрее все восстановить. И в течение сегодняшней ночи было более 200 ударных дронов».

Он подчеркнул, что только за эту неделю Россия применила против Украины: более 1300 ударных дронов; около 1050 управляемых авиационных бомб; 29 ракет различных типов. По словам президента, Украине необходимо больше защиты, прежде всего ракет к системам ПВО.