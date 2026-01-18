USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет

12:26 1344

В ночь на 18 января Россия атаковала Украину 201 ударным дроном с разных направлений. Силам украинской ПВО удалось сбить 167 вражеских беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным украинских военных, до утра 18 января россияне атаковали Украину 201 ударным дроном типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов. По предварительным данным, по состоянию на 08:00 (10:00 по Баку) ПВО сбито/подавлено 167 беспилотников. Зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.

Под ударом находились Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Хмельницкая и Одесская области.

В ночь на 18 января российские дроны атаковали Хмельницкую область, в результате на одном из предприятий возник пожар. Также российские войска ударили дронами по Херсонской области. Погибли два человека. В Харькове дрон попал в частный дом, один человек погиб. Кроме того, россияне ночью атаковали Запорожье группами ударных дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил сложную ситуацию в энергосистеме страны: «Непростой остается ситуация в энергосистеме, но делаем все, чтобы как можно быстрее все восстановить. И в течение сегодняшней ночи было более 200 ударных дронов».

Он подчеркнул, что только за эту неделю Россия применила против Украины: более 1300 ударных дронов; около 1050 управляемых авиационных бомб; 29 ракет различных типов. По словам президента, Украине необходимо больше защиты, прежде всего ракет к системам ПВО.

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1655
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 521
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1601
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1540
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2658
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1424
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4344
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3193
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1345
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3919

ЭТО ВАЖНО

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1655
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 521
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1601
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1540
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2658
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1424
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4344
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3193
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1345
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3919
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться