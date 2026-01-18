Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет

В ночь на 18 января Россия атаковала Украину 201 ударным дроном с разных направлений. Силам украинской ПВО удалось сбить 167 вражеских беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным украинских военных, до утра 18 января россияне атаковали Украину 201 ударным дроном типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов. По предварительным данным, по состоянию на 08:00 (10:00 по Баку) ПВО сбито/подавлено 167 беспилотников. Зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.
Под ударом находились Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Хмельницкая и Одесская области.
В ночь на 18 января российские дроны атаковали Хмельницкую область, в результате на одном из предприятий возник пожар. Также российские войска ударили дронами по Херсонской области. Погибли два человека. В Харькове дрон попал в частный дом, один человек погиб. Кроме того, россияне ночью атаковали Запорожье группами ударных дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил сложную ситуацию в энергосистеме страны: «Непростой остается ситуация в энергосистеме, но делаем все, чтобы как можно быстрее все восстановить. И в течение сегодняшней ночи было более 200 ударных дронов».
Он подчеркнул, что только за эту неделю Россия применила против Украины: более 1300 ударных дронов; около 1050 управляемых авиационных бомб; 29 ракет различных типов. По словам президента, Украине необходимо больше защиты, прежде всего ракет к системам ПВО.