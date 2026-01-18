В Таджикистане ликвидировали «гостей» из Афганистана

Четыре вооруженных террориста, незаконно проникшие в Таджикистан через границу с Афганистаном, ликвидированы. Об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

По его данным, четверо вооруженных членов «террористической организации» в ночь на 18 января незаконно проникли со стороны афганской провинции Бадахшан на территорию Хатлонской области Таджикистана. Они не подчинились приказам пограничников сдаться и оказали вооруженное сопротивление. «Все четверо террористов были убиты в ходе операции», — приводит заявление агентство «Ховар».

На месте происшествия изъято три автомата Калашникова, винтовка, пистолет, патроны, другие боеприпасы, а также три мобильных телефона, рация и лодка. В ГКНБ заявили, что сейчас ситуация на таджикско-афганской границе находится под контролем.