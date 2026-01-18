Европа уже «в состоянии войны» с Россией

«Наивно думать, что мы не находимся в состоянии войны [с Россией]», - сказал Казакс.

Европейский союз фактически находится «в состоянии войны» с Россией, заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью Financial Times, призвав европейских политиков и финансовые институты готовиться к дальнейшей эскалации.

Хотя конфликт пока не разворачивается «физически» на территории ЕС, глава Центробанка Латвии обратил внимание на кибератаки, которые происходят «постоянно», диверсии против подводных кабелей в Балтийском море и нарушение воздушного пространства Дании, предположительно, российскими дронами.

«Мы должны быть стойкими, чтобы справиться с этим», - подчеркнул Казакс.

По его словам, если какая-то страна еврозоны столкнется с военным конфликтом на своей территории, это может привести к «проблемам финансовой стабильности», сбоям в банковской системе и рискам для устойчивости госдолга. В то же время банкир подчеркнул, что эти риски «незначительны» и ЕС способен с ними справиться.

«В наших руках уменьшать вероятность [прямого конфликта с Россией]», - сказал Казакс, отметив, что этого можно достичь как путем поддержки Украины, так и через укрепление европейских вооруженных сил, чтобы Россия понимала: любое нападение - это «слишком высокий риск, который даже не стоит рассматривать».

Издание напоминает, что 52-летний Казакс, возглавляющий Центробанк Латвии с декабря 2019 года, является одним из шести претендентов на пост вице-президента Европейского центрального банка. Также отмечается, что именно Казакс одним из первых предупреждал о рисках инфляции после пандемии COVID-19 и начала вторжения России в Украину в 2022 году.