Дождь и снег в Азербайджане

В понедельник, 19 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный северо-восточный ветер. В ночь на 19 января и вечером возможны осадки, которые местами усилятся, в пригородах мокрый снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 0-2, днем 2-4 тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм ртутного столба до 768 мм. Относительная влажность 70-80%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются дождь и снег. Местами осадки интенсивные. Умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 1-4 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, в высокогорье 13-17 мороза, днем 3-7 мороза. В горных и предгорных районах возможен гололед.