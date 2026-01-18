USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Дождь и снег в Азербайджане

13:14 913

В понедельник, 19 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный северо-восточный ветер. В ночь на 19 января и вечером возможны осадки, которые местами усилятся, в пригородах мокрый снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 0-2, днем 2-4 тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм ртутного столба до 768 мм. Относительная влажность 70-80%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются дождь и снег. Местами осадки интенсивные. Умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 1-4 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, в высокогорье 13-17 мороза, днем 3-7 мороза. В горных и предгорных районах возможен гололед.

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1659
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 526
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1607
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1545
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2660
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1426
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4349
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3193
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1347
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3921

ЭТО ВАЖНО

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1659
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 526
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1607
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1545
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2660
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1426
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4349
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3193
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1347
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3921
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться