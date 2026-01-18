Ильхам Алиев на Аллее шехидов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 января почтил на Аллее шехидов память жертв 20 Января. Глава государства возложил венок к памятнику «Вечный огонь».
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
