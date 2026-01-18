USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Ильхам Алиев на Аллее шехидов

фото
13:26 1545

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 января почтил на Аллее шехидов память жертв 20 Января. Глава государства возложил венок к памятнику «Вечный огонь».

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1659
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 527
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1611
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1546
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2663
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1426
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4351
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3193
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1348
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3921

ЭТО ВАЖНО

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1659
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 527
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1611
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1546
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2663
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1426
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4351
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3193
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1348
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3921
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться