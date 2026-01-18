USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Успехи украинской армии на фронте

данные ISW
13:41 1614

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском и Покровском направлениях, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

К таким выводам эксперты пришли после анализа недавних геолокационных видеозаписей. По их данным, кадры, опубликованные 15 января, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Купянска в Харьковской области. Также они сообщили, что 16 и 17 января российские войска атаковали в самом Купянске и в нескольких направлениях вблизи Купянска.

Кроме того, как утверждают аналитики со ссылкой на геолокационные видеозаписи от 17 января, Силы обороны Украины недавно продвинулись к северо-западу от Светлого (к востоку от Покровска) в Донецкой области.

По их данным, 16 и 17 января российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Покровска, к северо-западу от Покровска, к северу от Покровска вблизи Родинского и Белицкого, к северо-востоку от Покровска вблизи Сухецкого, к востоку от Покровска вблизи Мирнограда и Ровно, а также к юго-западу от Покровска.

По информации ISW, украинские войска недавно продвинулись или, по крайней мере, удерживают позиции в тактическом районе Доброполье - к юго-западу от Дорожного.

Ранее ВСУ опровергли заявление РФ о захвате Приволья в Донецкой области. В группировке войск «Восток» отметили, что этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Также там сообщили, что на Славянском направлении продолжается оборона населенного пункта Закитное.

Спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказывал, что россияне перебрасывают десантников на Гуляйпольское и Ореховское направления, чтобы поддержать темп наступления.

По данным DeepState, Силы обороны отступили в Гуляйполе. Теперь бои за город идут в западной части.

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1661
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 527
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1615
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1547
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2664
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1427
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4352
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3193
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1348
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3922

ЭТО ВАЖНО

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1661
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 527
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1615
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1547
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2664
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1427
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4352
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3193
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1348
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3922
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться