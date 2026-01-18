Успехи украинской армии на фронте

К таким выводам эксперты пришли после анализа недавних геолокационных видеозаписей. По их данным, кадры, опубликованные 15 января, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Купянска в Харьковской области. Также они сообщили, что 16 и 17 января российские войска атаковали в самом Купянске и в нескольких направлениях вблизи Купянска.

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском и Покровском направлениях, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

Кроме того, как утверждают аналитики со ссылкой на геолокационные видеозаписи от 17 января, Силы обороны Украины недавно продвинулись к северо-западу от Светлого (к востоку от Покровска) в Донецкой области.

По их данным, 16 и 17 января российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Покровска, к северо-западу от Покровска, к северу от Покровска вблизи Родинского и Белицкого, к северо-востоку от Покровска вблизи Сухецкого, к востоку от Покровска вблизи Мирнограда и Ровно, а также к юго-западу от Покровска.

По информации ISW, украинские войска недавно продвинулись или, по крайней мере, удерживают позиции в тактическом районе Доброполье - к юго-западу от Дорожного.

Ранее ВСУ опровергли заявление РФ о захвате Приволья в Донецкой области. В группировке войск «Восток» отметили, что этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Также там сообщили, что на Славянском направлении продолжается оборона населенного пункта Закитное.

Спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказывал, что россияне перебрасывают десантников на Гуляйпольское и Ореховское направления, чтобы поддержать темп наступления.

По данным DeepState, Силы обороны отступили в Гуляйполе. Теперь бои за город идут в западной части.