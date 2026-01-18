Американцы не согласились с Трампом

Более шестидесяти процентов американцев выразили несогласие с заявлением президента США Дональда Трампа о ненужности проведения промежуточных выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.

Ранее, в ходе интервью агентству Reuters, президент Дональд Трамп отметил, что достиг значительных успехов, добавив: «Если так подумать, нам даже и не нужны выборы».

Согласно результатам опроса, 64% граждан негативно отзываются о высказывании Трампа, тогда как лишь 14% поддерживают его позицию. Даже среди республиканцев значительное число опрошенных (38% против 31%) отрицательно восприняли слова президента.

Опрос был проведен 17 января и охватил 8002 взрослых жителей Соединенных Штатов, при этом информация о погрешности не была предоставлена.