Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Американцы не согласились с Трампом

Более шестидесяти процентов американцев выразили несогласие с заявлением президента США Дональда Трампа о ненужности проведения промежуточных выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.

Ранее, в ходе интервью агентству Reuters, президент Дональд Трамп отметил, что достиг значительных успехов, добавив: «Если так подумать, нам даже и не нужны выборы».

Согласно результатам опроса, 64% граждан негативно отзываются о высказывании Трампа, тогда как лишь 14% поддерживают его позицию. Даже среди республиканцев значительное число опрошенных (38% против 31%) отрицательно восприняли слова президента.

Опрос был проведен 17 января и охватил 8002 взрослых жителей Соединенных Штатов, при этом информация о погрешности не была предоставлена.

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Успехи украинской армии на фронте
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Шемаху и Агсу затрясло
