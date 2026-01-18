Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви

По их словам, Алиреза Джейрани Хокмабад — старший сотрудник Постоянного представительства Ирана при ООН в Женеве — обратился за убежищем вместе со своей семьей после того, как покинул место работы. У него был ранг советника, занимал должность полномочного министра, фактически являясь заместителем главы иранской миссии при ООН и других международных организациях в Женеве.

Высокопоставленный иранский дипломат, работавший в штаб-квартире ООН в Женеве, оставил свой пост и подал прошение о предоставлении убежища в Швейцарии, сообщили дипломатические источники изданию Iran International.

Источники сообщили, что Джейрани якобы принял решение не возвращаться в Иран из-за опасений возможных последствий, связанных с «продолжающимися в стране политическими и социальными потрясениями». Швейцарские власти пока не комментировали запрос о предоставлении убежища.

По словам дипломатических источников, рост международной поддержки иранских протестующих, включая заявления европейских лидеров и Европарламента, усилил тревогу среди иранских дипломатов в Европе. Источники утверждали, что в последние недели несколько иранских дипломатов в частном порядке обращались к властям европейских стран с целью изучить возможность или подать прошения о предоставлении убежища.

Тем временем Хасан Абдолианпур, глава судебного центра Ирана по делам адвокатов, заявил, что Тегеран намерен подать судебные иски против президента США Дональда Трампа и семьи наследного принца Резы Пехлеви из-за их предполагаемой роли в общенациональных протестах.

Абдолианпур сообщил государственным СМИ, что «в недавних беспорядках нашей главной стороной является преступник Трамп и террористическая организация Пехлеви».

Он добавил, что жалоба подана в прокуратуру Тегерана и что власти будут добиваться рассмотрения дела в национальных и международных судах.

Эбрахим Резаи, официальный представитель парламентского комитета Ирана по национальной безопасности и внешней политике, обвинил послов Германии, Великобритании и Франции в содействии протестам, заявив, что они «встали на сторону террористов» и сыграли роль в управлении беспорядками. Резаи добавил, что некоторые действия протестующих квалифицируются как «мохаребе» («вражда против Бога»). Резаи также заявил, что есть документы, якобы подтверждающие перевод западными странами иностранной валюты для организации «террористических групп» и «совершения убийств» на территории Ирана.

Базирующееся в США Агентство новостей правозащитных активистов (Human Rights Activist News Agency, HRANA) сообщает, что число погибших в результате акций протеста в Иране достигло 3 308 человек, задержаны 24 266 человек. Иранские власти до сих пор не обнародовали официальных данных об общем числе погибших и раненых в ходе протестов, однако сообщили о задержании 3000 человек. HRANA накануне сообщало о 3090 погибших в ходе протестных акций в Исламской Республике.

При этом агентство Reuters со ссылкой на источник передает, что в ходе протестов погибли по меньшей мере 5 тысяч человек, в том числе около 500 сотрудников службы безопасности. А издание The Sunday Times со ссылкой на свидетельства иранских медиков утверждает, что число погибших в протестах в Иране составляет не менее 16500, около 330 тыс. получили ранения.