Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Миллиардера Карапетяна отпустили под домашний арест

Российского и армянского предпринимателя Самвела Карапетяна, которого обвиняют в Армении в призывах к захвату власти, отпустили из следственного изолятора под домашний арест, передают армянские СМИ.

Адвокат Карапетяна, Арам Вардеванян, заявил журналистам, что его подзащитный нуждается в стационарном лечении. «Посмотрим, какое решение примут следователи и прокурор», — сказал он.

Сторонников бизнесмена, которые собрались у его дома, предупредили, что суд запретил приближаться и говорить с ним.

Карапетян — владелец «Ташир Групп», Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд. Среди активов компании в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк. В Армении бизнесмену инкриминируют публичные призывы к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК). Позднее ему были также предъявлены обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег.

А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов обновлено 15:30
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
В Британии предложили выкупить США обратно
В Британии предложили выкупить США обратно
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
