Миллиардера Карапетяна отпустили под домашний арест

Российского и армянского предпринимателя Самвела Карапетяна, которого обвиняют в Армении в призывах к захвату власти, отпустили из следственного изолятора под домашний арест, передают армянские СМИ.

Адвокат Карапетяна, Арам Вардеванян, заявил журналистам, что его подзащитный нуждается в стационарном лечении. «Посмотрим, какое решение примут следователи и прокурор», — сказал он.

Сторонников бизнесмена, которые собрались у его дома, предупредили, что суд запретил приближаться и говорить с ним.

Карапетян — владелец «Ташир Групп», Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд. Среди активов компании в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк. В Армении бизнесмену инкриминируют публичные призывы к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК). Позднее ему были также предъявлены обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег.