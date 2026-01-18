В Британии предложили выкупить США обратно

После слов президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии Великобритания должна выкупить Соединенные Штаты обратно, призвал известный британский журналист Пирс Морган.
«Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. Справедливо?» — предложил журналист в своей публикации на странице в X.
Морган раскритиковал заявления Трампа о намерении приобрести Гренландию из соображений безопасности и написал, что присоединение США к Британии также позволит обеспечить безопасность НАТО. «В конце концов, когда-то она была нашей», — добавил он.
Britain should repurchase America. After all, it was ours once, and it would enhance our North Atlantic security. If you don’t sell it to us, President Trump, we’re going to impose tariffs on the U.S. and any country who supports you in resisting this very good deal. Fair?— Piers Morgan (@piersmorgan) January 17, 2026