USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

В Британии предложили выкупить США обратно

14:56 2662

После слов президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии Великобритания должна выкупить Соединенные Штаты обратно, призвал известный британский журналист Пирс Морган.

«Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. Справедливо?» — предложил журналист в своей публикации на странице в X.

Морган раскритиковал заявления Трампа о намерении приобрести Гренландию из соображений безопасности и написал, что присоединение США к Британии также позволит обеспечить безопасность НАТО. «В конце концов, когда-то она была нашей», — добавил он.

А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 1126
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 6635
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 430
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 637
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 2793
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов обновлено 15:30
15:30 2912
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08 1996
В Британии предложили выкупить США обратно
В Британии предложили выкупить США обратно
14:56 2663
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 3277
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 2004
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 3938

ЭТО ВАЖНО

А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 1126
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 6635
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 430
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 637
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 2793
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов обновлено 15:30
15:30 2912
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08 1996
В Британии предложили выкупить США обратно
В Британии предложили выкупить США обратно
14:56 2663
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 3277
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 2004
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 3938
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться