Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
В Иране назвали число жертв протестов

Подтвержденное число погибших в ходе массовых протестов в Иране достигло как минимум 5000 человек, включая около 500 сотрудников сил безопасности. Об этом агентству Reuters сообщил иранский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По словам чиновника, ответственность за насилие несут «террористы и вооруженные бунтовщики», которые убивали «невинных иранцев». Наибольшее число жертв, по его утверждению, зафиксировано в курдских районах на северо-западе Ирана.

«Ожидается, что окончательное число жертв резко не увеличится», - отметил источник. Он также заявил, что «Израиль и вооруженные группировки за рубежом» оказывали поддержку и снабжали вооружением тех, кто выходил на улицы, усиливая беспорядки.

А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 1128
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 6637
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 431
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 639
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 2794
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов обновлено 15:30
15:30 2915
В Британии предложили выкупить США обратно
В Британии предложили выкупить США обратно
14:56 2665
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 3278
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 2004
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 3940

