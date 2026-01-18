В Иране назвали число жертв протестов

Подтвержденное число погибших в ходе массовых протестов в Иране достигло как минимум 5000 человек, включая около 500 сотрудников сил безопасности. Об этом агентству Reuters сообщил иранский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По словам чиновника, ответственность за насилие несут «террористы и вооруженные бунтовщики», которые убивали «невинных иранцев». Наибольшее число жертв, по его утверждению, зафиксировано в курдских районах на северо-западе Ирана.

«Ожидается, что окончательное число жертв резко не увеличится», - отметил источник. Он также заявил, что «Израиль и вооруженные группировки за рубежом» оказывали поддержку и снабжали вооружением тех, кто выходил на улицы, усиливая беспорядки.