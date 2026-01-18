Орбан принял предложение Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился войти в состав «Совета мира», который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает венгерский телеканал ATV.

Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство «считает это честью» и намерено принять предложение американской стороны. Министр также отметил, что Венгрия высоко ценит миротворческую деятельность президента США и возлагает на него надежды по урегулированию ситуации в секторе Газа.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в секторе Газа. Создание организации входило в его мирный план для Газы наряду с размещением международных сил. В тот же день Белый дом огласил состав исполнительного комитета совета: в него войдут семь человек, включая госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, зятя президента Джареда Кушнера и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что состав исполнительного комитета, объявленный Трампом, не согласован с Израилем и противоречит его политике. По сообщению Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.