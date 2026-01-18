Секретное оружие ВСУ

USD 1.7000
Украинские военные активно используют в обороне беспилотники, а на одном из участков боевых действий Третий армейский корпус ВСУ применил секретное оружие — наземного робота размером не больше газонокосилки DevDroid TW 12.7, оснащенного пулеметом M2 Browning, сообщает The Telegraph.

Беспилотник управляется солдатом на дистанции 25 км. Он может преодолевать пересеченную местность со скоростью до 7 км/ч, используя автоматическую систему наведения с искусственным интеллектом или дистанционное управление.

Николай Зинкевич, командир подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ NC-13, которое использовало DevDroid TW 12.7, заявил, что робот отражал атаки на протяжении 45 дней и ни разу не был подбит. По его словам, российская сторона не смогла определить, что на позициях находится наземный беспилотник, а не бойцы. DevDroid TW 12.7 позволяет защищать позиции, для обороны которых обычно требуется от трех до шести солдат, пишет Telegraph.

«Подобные машины — это то, что изменит ход боевых операций. ...Везде, где есть возможность заменить живого солдата на UGV (unmanned ground vehicle, беспилотное наземное транспортное средство), это должно быть сделано», — сказал Зинкевич.

За время пребывания на неназванных позициях DevDroid TW 12.7 каждые два дня покидал пост для проведения техобслуживания и пополнения запасов экипажем, который находился примерно в 4 км от линии соприкосновения. В обслуживание входила подзарядка аккумулятора, всего каждая отлучка занимала примерно четыре часа.

Зинкевич отметил, что основанная в сентябре 2025-го NC-13 в этом году сосредоточилась на «максимальном вовлечении» и более широком развертывании беспилотников как в оборонительных, так и наступательных операциях. Недавно было одобрено использование на линии фронта других версий беспилотников, в том числе двух машин, оснащенных гранатометами, рассказал он. «Спрос на эти системы высок. <...> Роботы не истекают кровью», — сказал командир NC-13.

