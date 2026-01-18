Кадры из тюрьмы оставленного курдами города

Как уже сообщалось, сирийская армия установила полный контроль над городом Табка провинции Ракка, вытеснив оттуда боевиков так называемых «Сирийских демократических сил».
Журналисты Anadolu в сопровождении сирийских военных в Табке сняли на видео коридоры, бараки, камеры и брошенные вещи в городской тюрьме. Перед зданием тюрьмы собрались граждане, ожидающие встречи со своими родственниками.
AA, Suriye'nin Tabka ilçesinde, terör örgütü YPG/SDG’ye ait hapishaneyi görüntüledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 18, 2026
▪️ Hapishanenin koridorları, koğuşları, hücreleri ve terk edilmiş eşyalar kayıt altına alındı
📌 Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken… pic.twitter.com/98loLMpXHD