Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Кадры из тюрьмы оставленного курдами города

15:55 1567

Как уже сообщалось, сирийская армия установила полный контроль над городом Табка провинции Ракка, вытеснив оттуда боевиков так называемых «Сирийских демократических сил».

Журналисты Anadolu в сопровождении сирийских военных в Табке сняли на видео коридоры, бараки, камеры и брошенные вещи в городской тюрьме. Перед зданием тюрьмы собрались граждане, ожидающие встречи со своими родственниками.

А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 1138
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 6638
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 436
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 645
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 2797
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов обновлено 15:30
15:30 2916
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08 2000
В Британии предложили выкупить США обратно
В Британии предложили выкупить США обратно
14:56 2666
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 3282
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 2007
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 3942

