Европа поставит на паузу соглашение с Трампом

Европейский Союз может остановить процесс заключения торгового соглашения с США из-за введения «гренландских» тарифов со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на председателя крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера.

Речь идет о торговом соглашении, идея которого возникла между США и ЕС весной 2025 года как реакция на введение Трампом жестких пошлин против стран Евросоюза. Теперь же, по мнению Вебера и депутатов ЕНП, введение новых пошлин делает предыдущее соглашение бессмысленным.

«Если депутаты от ЕНП присоединятся к левым политическим группам, вероятно, у них будет достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать торговую сделку между ЕС и США, которая уже частично реализована, но еще нуждается в одобрении Европарламента. В результате последних действий Трампа по введению 10%-ных пошлин против восьми стран из-за Гренландии заключение торгового соглашения стало еще более сложным процессом», - говорится в материале.

Издание отмечает, что группа влиятельных европейских парламентариев давно выступает против соглашения, заявляя, что оно слишком несбалансированно в пользу США. Это недовольство усилилось после того, как США распространили 50-процентную пошлину на сталь и алюминий на сотни дополнительных товаров из ЕС.