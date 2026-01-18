USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Европа поставит на паузу соглашение с Трампом

16:16 541

Европейский Союз может остановить процесс заключения торгового соглашения с США из-за введения «гренландских» тарифов со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на председателя крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера.

По его словам, достижение соглашения с США больше невозможно.

Речь идет о торговом соглашении, идея которого возникла между США и ЕС весной 2025 года как реакция на введение Трампом жестких пошлин против стран Евросоюза. Теперь же, по мнению Вебера и депутатов ЕНП, введение новых пошлин делает предыдущее соглашение бессмысленным.

«Если депутаты от ЕНП присоединятся к левым политическим группам, вероятно, у них будет достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать торговую сделку между ЕС и США, которая уже частично реализована, но еще нуждается в одобрении Европарламента. В результате последних действий Трампа по введению 10%-ных пошлин против восьми стран из-за Гренландии заключение торгового соглашения стало еще более сложным процессом», - говорится в материале.

Издание отмечает, что группа влиятельных европейских парламентариев давно выступает против соглашения, заявляя, что оно слишком несбалансированно в пользу США. Это недовольство усилилось после того, как США распространили 50-процентную пошлину на сталь и алюминий на сотни дополнительных товаров из ЕС.

А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 1141
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 6638
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 440
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 647
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 2798
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов обновлено 15:30
15:30 2916
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08 2000
В Британии предложили выкупить США обратно
В Британии предложили выкупить США обратно
14:56 2667
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 3282
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 2007
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 3942

ЭТО ВАЖНО

А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 1141
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 6638
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 440
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 647
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 2798
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов обновлено 15:30
15:30 2916
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08 2000
В Британии предложили выкупить США обратно
В Британии предложили выкупить США обратно
14:56 2667
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 3282
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 2007
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 3942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться