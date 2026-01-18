USD 1.7000
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Военные из Германии спешно покинули Гренландию

16:39

Группа из 15 военнослужащих Бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук. Об этом информирует Bild.

Издание зафиксировало посадку немецких офицеров и солдат на рейс авиакомпании Icelandair. Миссия завершилась раньше запланированного срока, при этом никаких публичных заявлений и официальных разъяснений Берлина не было.

По данным Bild, приказ о возвращении поступил из Германии 18 января рано утром. Все ранее запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены.

Причины внезапного отъезда пока не названы. По одной из версий, решение может быть связано с обострением конфликта вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этому нет.

Издание напоминает, что военные из Германии прибыли на остров несколько дней назад в рамках миссии стран НАТО по приглашению Дании.

А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет
16:51
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
12:00
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
16:54
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
14:32
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
15:30
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08
В Британии предложили выкупить США обратно
В Британии предложили выкупить США обратно
14:56
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
13:15
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
14:14
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте
13:41

