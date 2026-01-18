Военные из Германии спешно покинули Гренландию

Издание зафиксировало посадку немецких офицеров и солдат на рейс авиакомпании Icelandair. Миссия завершилась раньше запланированного срока, при этом никаких публичных заявлений и официальных разъяснений Берлина не было.

Группа из 15 военнослужащих Бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук. Об этом информирует Bild.

По данным Bild, приказ о возвращении поступил из Германии 18 января рано утром. Все ранее запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены.

Причины внезапного отъезда пока не названы. По одной из версий, решение может быть связано с обострением конфликта вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этому нет.

Издание напоминает, что военные из Германии прибыли на остров несколько дней назад в рамках миссии стран НАТО по приглашению Дании.