Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Сирийская армия берет под контроль ключевой город

видео
16:54 652

Сирийская армия взяла под контроль город Ракка в одноименной провинции на севере страны.

По информации местных и зарубежных СМИ, правительственные силы вошли в город с нескольких направлений после отступления оттуда боевиков SDF (основу SDF составляют курдские отряды YPG). Племенные отряды взяли под контроль ключевые точки в центре города, а также ряд административных и стратегических позиций.

Очевидцы сообщают, что жители Ракки захватили военную технику, в том числе бронированные автомобили Humvee, ранее поставленные США и использовавшиеся силами SDF. Жители города выходят на улицы с сирийскими флагами и празднуют освобождение.

Ранее сообщалось о взятии под контроль сирийской армией плотины на реке Евфрат, расположенной в 30 км от Ракки.

Ракка считалась одной из ключевых точек расположения террористических группировок, в том числе ИГИЛ.

А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 1152
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 6643
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 449
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 653
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 2804
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов
«Позитивный» разговор президента Сирии и главаря сирийских курдов обновлено 15:30
15:30 2920
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08 2002
В Британии предложили выкупить США обратно
В Британии предложили выкупить США обратно
14:56 2670
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 3283
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 2009
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 3943

