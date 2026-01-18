Сирийская армия берет под контроль ключевой город

Сирийская армия взяла под контроль город Ракка в одноименной провинции на севере страны.
По информации местных и зарубежных СМИ, правительственные силы вошли в город с нескольких направлений после отступления оттуда боевиков SDF (основу SDF составляют курдские отряды YPG). Племенные отряды взяли под контроль ключевые точки в центре города, а также ряд административных и стратегических позиций.
Очевидцы сообщают, что жители Ракки захватили военную технику, в том числе бронированные автомобили Humvee, ранее поставленные США и использовавшиеся силами SDF. Жители города выходят на улицы с сирийскими флагами и празднуют освобождение.
Ранее сообщалось о взятии под контроль сирийской армией плотины на реке Евфрат, расположенной в 30 км от Ракки.
Ракка считалась одной из ключевых точек расположения террористических группировок, в том числе ИГИЛ.
Arab tribes have taken control of Raqqa. https://t.co/jWuipBXBWk pic.twitter.com/Eo3nWQ224H— Cagatay Cebe (@Mucagcebe) January 18, 2026