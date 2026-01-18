Сирийская армия берет под контроль ключевой город

Сирийская армия взяла под контроль город Ракка в одноименной провинции на севере страны.

По информации местных и зарубежных СМИ, правительственные силы вошли в город с нескольких направлений после отступления оттуда боевиков SDF (основу SDF составляют курдские отряды YPG). Племенные отряды взяли под контроль ключевые точки в центре города, а также ряд административных и стратегических позиций.

Очевидцы сообщают, что жители Ракки захватили военную технику, в том числе бронированные автомобили Humvee, ранее поставленные США и использовавшиеся силами SDF. Жители города выходят на улицы с сирийскими флагами и празднуют освобождение.

Ранее сообщалось о взятии под контроль сирийской армией плотины на реке Евфрат, расположенной в 30 км от Ракки.

Ракка считалась одной из ключевых точек расположения террористических группировок, в том числе ИГИЛ.