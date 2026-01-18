США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход

После событий 3 января, когда американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экспорт нефти из этой страны сократился на 75% по сравнению с прошлым годом, что лишило венесуэльский режим жизненно важного источника финансирования. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Замедление поставок венесуэльской нефти угрожает статусу Китая как крупнейшего в мире покупателя нефти, отмечает издание. Пекин закупал нефть по низким ценам в таких странах, как Россия, Иран и Венесуэла.

Согласно данным Kpler, с тех пор как США в июле прошлого года разрешили компании Chevron увеличить добычу нефти в Венесуэле, Китай, США и Куба стали крупнейшими импортерами этой нефти. Китай поглотил наибольшую долю, импортируя в среднем 440 000 баррелей в день. Куба получала нерегулярные партии нефти объемом менее 20 000 баррелей в день.

Когда в начале января американские военные усилили контроль у берегов Венесуэлы, потоки венесуэльской нефти в Азию резко прекратились, и, по данным Kpler, в этом месяце пока не подтверждено ни одной партии нефти, направлявшейся на Кубу.

Без венесуэльской нефти Пекин будет стремиться импортировать больше нефти из Канады. В этом месяце страны договорились углубить свои энергетические связи. Канада стремится снизить свою зависимость от торговли с США из-за введенных президентом Трампом пошлин, отмечает WSJ.

«Мы ясно услышали, что Китай ищет надежных торговых партнеров, которые не используют энергию для принуждения», — заявил министр природных ресурсов Канады Тим Ходжсон после встреч в Пекине.

Китай стал крупным покупателем канадской нефти благодаря трубопроводу Trans Mountain, по которому нефть транспортируется с месторождений Альберты на морские терминалы вблизи Ванкувера, Британская Колумбия. По данным Статистического управления Канады, за первые 10 месяцев 2025 года на долю Китая пришлось более 5% канадского экспорта нефти — значительно больше, чем его доля в 1,8% за тот же период 2024 года.