Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Украинские военные рассказали о планах россиян

17:35 1084

Российские войска усиливают давление на украинские позиции и пытаются создать «буферную зону» в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщил спикер восьмого корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Вадим Карпяк.

По его словам, ключевая задача украинских подразделений - не допустить реализации этих планов россиян. «Наша задача сейчас - не дать им создать эту «буферную зону», - сказал Карпяк.

Военный отметил, что накануне малые пехотные группы армии РФ атаковали украинские позиции в направлении Мирополья Сумской области, однако понесли потери и были вынуждены отступить. Кроме того, по словам Карпяка, россияне пытаются использовать газовую трубу, чтобы скрытно приблизиться к линии боевого столкновения. Но, утверждает Карпяк, эти попытки заканчиваются провалом.

Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 2753
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 4620
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 762
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 1675
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
18:12 2901
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 3977
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 7702
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 2444
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 1771
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 3909
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08 3109

