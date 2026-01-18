Украинские военные рассказали о планах россиян

Российские войска усиливают давление на украинские позиции и пытаются создать «буферную зону» в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщил спикер восьмого корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Вадим Карпяк.

По его словам, ключевая задача украинских подразделений - не допустить реализации этих планов россиян. «Наша задача сейчас - не дать им создать эту «буферную зону», - сказал Карпяк.

Военный отметил, что накануне малые пехотные группы армии РФ атаковали украинские позиции в направлении Мирополья Сумской области, однако понесли потери и были вынуждены отступить. Кроме того, по словам Карпяка, россияне пытаются использовать газовую трубу, чтобы скрытно приблизиться к линии боевого столкновения. Но, утверждает Карпяк, эти попытки заканчиваются провалом.