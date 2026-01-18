USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Новый Дом Азербайджана в Штутгарте. И воскресная школа

правительственная трибуна
Отдел информации
17:35 778

В германском городе Штутгарте состоялось открытие нового Дома Aзербайджана и азербайджанской воскресной школы.

В открытии приняли участие председатель Государственного комитета Aзербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов, советник посольства Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германии Самир Рзаев, генеральный консул Турции в Штутгарте Макбуле Кочак Качар, этнические азербайджанцы, проживающие в различных европейских странах и отдельных городах Германии, руководители ряда домов Азербайджана за рубежом и представители местной общественности.

Председатель Aзербайджанского культурного центра в Германии Гюнай Мирзоева выступила с отчетом о деятельности центра, консолидирующего проживающих в Германии азербайджанцев.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своем выступлении подробно остановился на диаспорской политике президента Ильхама Алиева, диверсификации совместной деятельности с диаспорой, открытии в различных странах мира домов Азербайджана и воскресных школ. Председатель также поздравил соотечественников с открытием еще одного Дома Азербайджана и воскресной школы при нем, расценил это как наглядное подтверждение заботы азербайджанского государства о проживающих за рубежом азербайджанцах.

По словам Ф.Мурадова, дома Азербайджана, воскресные школы, в том числе созданные по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой онлайн-школы "Карабах", являются успешной моделью, создающей преимущества и новые возможности с точки зрения изучения родного языка третьим, четвертым поколением диаспоры. Применение данной модели в таком важном регионе, как Штутгарт, с компактным проживанием азербайджанцев представляет особое значение.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли, член правления альянса Aмир Али Сардари Иревани, генеральный консул Турции в Штутгарте Макбуле Кочак Качар и ряд влиятельных членов сообщества расценили открытие Дома Азербайджана как символ единства азербайджанцев в Германии.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой произведений итальянского деятеля культуры Франческо Маджо под названием "Гранат".

Церемония открытия продолжилась художественной частью.

Отметим, что в настоящее время в 20 странах мира действуют 32 Дома Азербайджана, включая новосозданный в городе Штутгарте. Одновременно в 24 странах функционируют более 90 азербайджанских воскресных школ. Одни действуют в домах Азербайджана, другие – при диаспорских организациях и культурных центрах либо самостоятельно. Госкомитет по работе с диаспорой обеспечивает каждую азербайджанскую воскресную школу учебниками и учебными пособиями. Соотечественники, а также любящие Азербайджан иностранцы безвозмездно пользуются услугами домов и воскресных школ. Добавим, что в соответствии с рекомендациями президента Азербайджана увеличивается количество азербайджанских воскресных школ, расширяется сфера их деятельности.

Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 2754
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 4621
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 763
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 1675
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
18:12 2902
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 3977
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 7702
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 2445
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 1772
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 3910
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08 3110

ЭТО ВАЖНО

Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 2754
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 4621
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 763
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 1675
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
18:12 2902
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 3977
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 7702
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 2445
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 1772
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 3910
В Иране назвали число жертв протестов
В Иране назвали число жертв протестов
15:08 3110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться