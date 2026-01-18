Новый Дом Азербайджана в Штутгарте. И воскресная школа

В германском городе Штутгарте состоялось открытие нового Дома Aзербайджана и азербайджанской воскресной школы. В открытии приняли участие председатель Государственного комитета Aзербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов, советник посольства Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германии Самир Рзаев, генеральный консул Турции в Штутгарте Макбуле Кочак Качар, этнические азербайджанцы, проживающие в различных европейских странах и отдельных городах Германии, руководители ряда домов Азербайджана за рубежом и представители местной общественности. Председатель Aзербайджанского культурного центра в Германии Гюнай Мирзоева выступила с отчетом о деятельности центра, консолидирующего проживающих в Германии азербайджанцев.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своем выступлении подробно остановился на диаспорской политике президента Ильхама Алиева, диверсификации совместной деятельности с диаспорой, открытии в различных странах мира домов Азербайджана и воскресных школ. Председатель также поздравил соотечественников с открытием еще одного Дома Азербайджана и воскресной школы при нем, расценил это как наглядное подтверждение заботы азербайджанского государства о проживающих за рубежом азербайджанцах. По словам Ф.Мурадова, дома Азербайджана, воскресные школы, в том числе созданные по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой онлайн-школы "Карабах", являются успешной моделью, создающей преимущества и новые возможности с точки зрения изучения родного языка третьим, четвертым поколением диаспоры. Применение данной модели в таком важном регионе, как Штутгарт, с компактным проживанием азербайджанцев представляет особое значение. Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли, член правления альянса Aмир Али Сардари Иревани, генеральный консул Турции в Штутгарте Макбуле Кочак Качар и ряд влиятельных членов сообщества расценили открытие Дома Азербайджана как символ единства азербайджанцев в Германии.