Европа рядом: Гренландия благодарит союзников

Руководство Гренландии выразило признательность европейским государствам за поддержку острова на фоне возможного введения Соединенными Штатами торговых пошлин, передает агентство Reuters.

«Мы живем в необычное время, которое требует не только порядочности, но и большого мужества», — заявила министр Кабмина Гренландии Наая Натаниэльсен.

В свою очередь глава Гренландской бизнес-ассоциации (GBA) Кристиан Кельдсен отметил, что возможное введение американских пошлин вряд ли окажет заметное влияние на экономику острова. По его словам, действия Вашингтона направлены не столько на Гренландию, сколько на усиление давления на европейских союзников США по НАТО.

Восемь стран НАТО после учений «Арктическая выносливость» в Гренландии составили совместное заявление.

Его подписали Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания. В заявлении они указали, что мероприятие было необходимо, чтобы обеспечить безопасность в Арктике. Учения не представляли никому угрозы, передает Reuters.

«Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем», — говорится в сообщении.

В заявлении европейских стран говорится, что «как члены НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу... Угрозы введения тарифов подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали».

В документе страны также указали, что продолжат координироваться в ответных действиях по защите суверенитета острова.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил запросить активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если угрозы введения пошлин, выдвинутые лидером США Дональдом Трампом, будут реализованы.

С 14 января Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии. Вместе со странами-участницами НАТО она запустила операцию «Арктическая стойкость». Учения проходили с 15 по 17 января. Цель мероприятий — отработать навыки действий военных в арктических условиях и укрепить присутствие НАТО на территории Арктики.

17 января Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля США вводят 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф вырастет до 25%. По словам президента, меры будут действовать до тех пор, пока США не купят Гренландию.

