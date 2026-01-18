Катар и Пакистан заходят в проект Трампа

Катар выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе, который формируется по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Times of Israel.

«Катар заявляет, что его представитель в поддерживаемом США исполнительном совете по Газе, Али аль-Таввади, участвует в работе этого органа для поддержки международных усилий, направленных на эффективное управление и достижение долгосрочного, устойчивого мира, стабильности и процветания для жителей Газы», – пишет издание.

По информации газеты, министр по стратегическим вопросам в аппарате премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абделрахмана Аль Тани Али аль-Таввади «является ключевой фигурой и эффективным посредником в усилиях Катара по посредническим усилиям, который ведет постоянный диалог с Израилем, ХАМАС и партнерами». Times of Israel отмечает, что он также «сыграл центральную роль во вкладе Катара в предложенный президентом США Дональдом Трампом 20-пунктный план по Газе».

Тем временем МИД Пакистана сообщил, что премьер-министр Шахбаз Шариф получил от Трампа предложение войти в состав «Совета мира».

«Пакистан продолжит участвовать в международных усилиях по обеспечению мира и безопасности в Газе, ведущих к долгосрочному урегулированию палестинской проблемы в соответствии с резолюциями ООН», – говорится в заявлении ведомства.

Ранее Трамп сообщил о создании Совета мира по Газе. В его состав, как сообщал в субботу Белый дом, вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, зять президента США и инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, а также заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Гэбриел.

Кроме того, накануне стало известно, что Трамп направил приглашения президентам Турции и Египта с предложением войти в состав Совета мира по Газе.