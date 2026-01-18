В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане

Семейная пара азербайджанцев Муталлим Иманов и Фаргия Гумметова добиваются от новосибирских следователей разрешения на эксгумацию тела погибшего сына. В январе 2024 года 25-летний Эмиль не пришел домой, а когда родители стали искать сына, обнаружили его бездыханным в салоне автомобиля в гараже. Эксперты пришли к выводу, что мужчина надышался угарным газом, родители же уверены: их сына отравили и подбросили тело, сообщает haqqin.az со ссылкой на новосибирское издание НГС.
Эмиль занимался перепродажей автомобилей. Недалеко от дома арендовал гараж, где приводил купленные машины в порядок. 30 января 2024 года он не вернулся домой.
«Часов в 8 вечера мы позвонили ему. У него была сильная одышка. Мы большого значения этому не придали, потому что Эмиль собирался чинить машину. Больше он на связь не вышел», — рассказывает отец покойного Муталлим Иманов.
После полуночи терпение родителей иссякло, и они пошли искать сына. Первым делом отправились в гараж, где сразу же нашли Эмиля. Его бездыханное тело было еще теплым, пояснил отец погибшего. Он бросился к сыну, вызвал скорую, сам пытался его реанимировать. Прибывшие медики помочь парню уже ничем не смогли, он скончался.
По мнению специалистов, Эмиль Иманов скончался от отравления угарным газом. Убитые горем родители поначалу покорно приняли вывод экспертов. Хотя Муталлиму, по его словам, уже тогда советовали провести независимую экспертизу, но он на тот момент не обратил на совет должного внимания.
Уже после похорон до Муталлима и Фаргии от близких людей дошли разговоры о том, что их сына убили. Причем с указанием подробностей преступления: Эмиля якобы заманили в столовую, специально отвлекли, подбросили ему в еду яд, затем вывезли в техническое помещение, где он скончался, а уже после этого тело подбросили в гараж.
«Его отравили, - теперь с уверенностью говорит отец. - Я начал вспоминать обстоятельства: да, на улице было холодно, но гараж был закрыт не полностью, внутри горел свет, машина не работала, запаха газа не было. Когда мы его нашли, Эмиль лежал в салоне на водительском сиденье, но ноги его касались пола гаража - нетипичная поза для отравления угарным газом».
Он подчеркнул, что кошелек Эмиля валялся рядом с машиной, а банковские карточки из него были разбросаны вокруг. По словам мужчины, из портмоне сына исчезли 7 тысяч рублей. Кроме того, Муталлим отметил, что колени и спина Эмиля были грязные.
«Телефон тоже валялся, причем у него был разбит экран. Он оказался заблокированным: так бывает, когда много раз вводишь неправильный пароль», — заметил безутешный отец.
Также Муталлим Иманов уверяет, что заметил на шее сына красную полосу, а на щеке — след от удара. Подтвердить свои слова мужчина не может: на руках у семьи только свидетельство о смерти и справка, в которой говорится, что их сын скончался от случайного отравления окисью углерода и, как следствие, отека легкого.
Доводы семейной пары не впечатлили новосибирских следователей, которые проводили доследственную проверку по факту смерти Эмиля Иманова. При этом в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела родители погибшего молодого человека увидели важные несоответствия своим показаниям. Например, следователь пишет, что, когда родители пришли к гаражу, дверь в него была закрыта, хоть и не на ключ, а машина — заведена.
«Смерть наступила от отравления угарным газом, что подтверждается характерными для этого вида смерти признаками, обнаруженными при вскрытии: красновато-розоватый цвет трупных пятен, алый цвет крови, розоватое прокрашивание внутренних органов и тканей, токсическая концентрация гемоглобина в крови — 51 процент, хорошо выраженные, разлитые трупные пятна, выраженное полнокровие внутренних органов. При исследовании трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — говорится в постановлении.
Попытки родителей возбудить интерес следователей к обстоятельствам странной смерти сына не увенчались успехом: жалобы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину результатов не принесли.
Люди, рассказавшие Муталлиму и Фаргие об убийстве их сына, наотрез отказались давать официальные показания, якобы опасаясь за свою жизнь. При этом они же предупредили семью, что злоумышленники хотят поджечь их квартиру. В мае 2024 года Муталлим Иманов и Фаргия Гумметова бросили в Новосибирске собственную квартиру, бизнес (продуктовый магазин) и уехали в другой город. В столице Сибири супруги теперь бывают наездами: продолжают ездить на приемы к руководителям правоохранительных органов, писать жалобы, пытаясь доказать свою правду.
В разговоре с НГС глава семьи назвал человека, которого подозревает в убийстве сына. Новосибирское медиа не разглашает имя, но сообщает: Муталлим Иманов обвиняет в убийстве своего кровного родственника, с которым, по его словам, у него весьма напряженные отношения.
Родители погибшего уверены, что тщательное расследование гибели сына само собой расставит все по своим местам, но для этого нужно провести эксгумацию тела.
«Мы похоронили Эмиля в нашем родном селе в Азербайджане. Местные силовики просят бумагу от новосибирских следователей — разрешение на эксгумацию, но мне такой бумаги не дают, потому что отсутствуют основания», — посетовал Муталлим. Он, ссылаясь на слова экспертов, уверен, что следы яда могут остаться в костных тканях, поэтому повторное исследование останков просто необходимо. Но если следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то добиться эксгумации сейчас почти невозможно, пишет НГС.