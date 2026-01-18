В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане

Семейная пара азербайджанцев Муталлим Иманов и Фаргия Гумметова добиваются от новосибирских следователей разрешения на эксгумацию тела погибшего сына. В январе 2024 года 25-летний Эмиль не пришел домой, а когда родители стали искать сына, обнаружили его бездыханным в салоне автомобиля в гараже. Эксперты пришли к выводу, что мужчина надышался угарным газом, родители же уверены: их сына отравили и подбросили тело, сообщает haqqin.az со ссылкой на новосибирское издание НГС. Эмиль занимался перепродажей автомобилей. Недалеко от дома арендовал гараж, где приводил купленные машины в порядок. 30 января 2024 года он не вернулся домой. «Часов в 8 вечера мы позвонили ему. У него была сильная одышка. Мы большого значения этому не придали, потому что Эмиль собирался чинить машину. Больше он на связь не вышел», — рассказывает отец покойного Муталлим Иманов. После полуночи терпение родителей иссякло, и они пошли искать сына. Первым делом отправились в гараж, где сразу же нашли Эмиля. Его бездыханное тело было еще теплым, пояснил отец погибшего. Он бросился к сыну, вызвал скорую, сам пытался его реанимировать. Прибывшие медики помочь парню уже ничем не смогли, он скончался.

По мнению специалистов, Эмиль Иманов скончался от отравления угарным газом. Убитые горем родители поначалу покорно приняли вывод экспертов. Хотя Муталлиму, по его словам, уже тогда советовали провести независимую экспертизу, но он на тот момент не обратил на совет должного внимания. Уже после похорон до Муталлима и Фаргии от близких людей дошли разговоры о том, что их сына убили. Причем с указанием подробностей преступления: Эмиля якобы заманили в столовую, специально отвлекли, подбросили ему в еду яд, затем вывезли в техническое помещение, где он скончался, а уже после этого тело подбросили в гараж. «Его отравили, - теперь с уверенностью говорит отец. - Я начал вспоминать обстоятельства: да, на улице было холодно, но гараж был закрыт не полностью, внутри горел свет, машина не работала, запаха газа не было. Когда мы его нашли, Эмиль лежал в салоне на водительском сиденье, но ноги его касались пола гаража - нетипичная поза для отравления угарным газом». Он подчеркнул, что кошелек Эмиля валялся рядом с машиной, а банковские карточки из него были разбросаны вокруг. По словам мужчины, из портмоне сына исчезли 7 тысяч рублей. Кроме того, Муталлим отметил, что колени и спина Эмиля были грязные. «Телефон тоже валялся, причем у него был разбит экран. Он оказался заблокированным: так бывает, когда много раз вводишь неправильный пароль», — заметил безутешный отец. Также Муталлим Иманов уверяет, что заметил на шее сына красную полосу, а на щеке — след от удара. Подтвердить свои слова мужчина не может: на руках у семьи только свидетельство о смерти и справка, в которой говорится, что их сын скончался от случайного отравления окисью углерода и, как следствие, отека легкого. Доводы семейной пары не впечатлили новосибирских следователей, которые проводили доследственную проверку по факту смерти Эмиля Иманова. При этом в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела родители погибшего молодого человека увидели важные несоответствия своим показаниям. Например, следователь пишет, что, когда родители пришли к гаражу, дверь в него была закрыта, хоть и не на ключ, а машина — заведена.