Ирак насторожился: границу с Сирией привели в боевую готовность

Иракские подразделения, размещенные на границе с Сирией, переведены в режим повышенной боевой готовности на фоне развития ситуации в сопредельных с Ираком районах, сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям источников телеканала в иракских структурах безопасности, «силы на границе с Сирией находятся в состоянии повышенной боеготовности». При этом собеседники указали, что «в настоящий момент военных подкреплений на границе с Сирией нет».

Al Hadath обращает внимание на серьезную обеспокоенность Багдада ситуацией в тюрьмах, где содержатся сторонники и бывшие боевики террористической группировки «Исламское государство», расположенных вблизи иракской границы. Отмечается, что до недавнего времени эти пенитенциарные объекты находились под контролем курдских формирований «Силы демократической Сирии».