USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Ирак насторожился: границу с Сирией привели в боевую готовность

18:15 610

Иракские подразделения, размещенные на границе с Сирией, переведены в режим повышенной боевой готовности на фоне развития ситуации в сопредельных с Ираком районах, сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям источников телеканала в иракских структурах безопасности, «силы на границе с Сирией находятся в состоянии повышенной боеготовности». При этом собеседники указали, что «в настоящий момент военных подкреплений на границе с Сирией нет».

Al Hadath обращает внимание на серьезную обеспокоенность Багдада ситуацией в тюрьмах, где содержатся сторонники и бывшие боевики террористической группировки «Исламское государство», расположенных вблизи иракской границы. Отмечается, что до недавнего времени эти пенитенциарные объекты находились под контролем курдских формирований «Силы демократической Сирии».

В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение
В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение обновлено 20:09
20:09 4324
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 2757
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 4624
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 770
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 1681
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
18:12 2908
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 3983
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 7704
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 2451
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 1774
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 3915

ЭТО ВАЖНО

В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение
В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение обновлено 20:09
20:09 4324
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 2757
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 4624
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 770
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 1681
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
18:12 2908
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 3983
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 7704
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 2451
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 1774
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 3915
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться