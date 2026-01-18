США тайно изучали военные объекты Гренландии

США вели тайный сбор конфиденциальных сведений о военной инфраструктуре Гренландии, включая объекты, порты и авиабазы, не уведомляя об этом Данию, сообщает Berlingske со ссылкой на документы датского оборонного ведомства.

По данным издания, в прошлом году Соединенные Штаты предпринимали попытки получить сведения об инфраструктуре Гренландии, включая объекты критически важного военного значения, минуя установленные каналы взаимодействия с МИД, Минобороны и военным командованием Дании.

Как отмечает Berlingske, подобные данные могли представлять интерес в контексте возможного военного планирования США в отношении Гренландии, что вызвало серьезную обеспокоенность датской стороны.

Правительство Дании и руководство ВС были оперативно проинформированы о произошедшем. Экспертное сообщество при этом не исключает, что речь могла идти о попытках шпионажа США в отношении Дании.