Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

США тайно изучали военные объекты Гренландии

18:25 478

США вели тайный сбор конфиденциальных сведений о военной инфраструктуре Гренландии, включая объекты, порты и авиабазы, не уведомляя об этом Данию, сообщает Berlingske со ссылкой на документы датского оборонного ведомства.

Американская космическая база в гренландском Питуффике

По данным издания, в прошлом году Соединенные Штаты предпринимали попытки получить сведения об инфраструктуре Гренландии, включая объекты критически важного военного значения, минуя установленные каналы взаимодействия с МИД, Минобороны и военным командованием Дании.

Как отмечает Berlingske, подобные данные могли представлять интерес в контексте возможного военного планирования США в отношении Гренландии, что вызвало серьезную обеспокоенность датской стороны.

Правительство Дании и руководство ВС были оперативно проинформированы о произошедшем. Экспертное сообщество при этом не исключает, что речь могла идти о попытках шпионажа США в отношении Дании.

В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение
В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение обновлено 20:09
20:09 4326
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 2758
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 4624
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 773
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 1683
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
18:12 2909
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 3984
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 7705
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 2451
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 1774
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 3917

